Снижение цен на недвижимость начнется в 2025 году, считают эксперты

21 августа. FINMARKET.RU - Уже в начале 2025 года в России может начаться снижение цен на жилье, а пока застройщики ищут возможности для стимулирования просевших в июле продаж, рассказали "Российской газете" эксперты.

Среди инструментов для стимулирования, например, выгодные предложения оплаты с длительной рассрочкой или отсрочкой платежа, а также ипотечные программы, которые субсидируют застройщики из собственной прибыли, рассказала "РГ" управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова.

По ее словам, за август большинство девелоперов уже разработало совместно с банками и анонсировало такие программы. "По некоторым из них ежемесячный платеж может составлять всего 60 тыс. рублей, что в разы меньше, чем при ипотеке по текущим рыночным ставкам", - сказала Сазонова.

Как отметил руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко, реакция рынка на завершение льготной ипотеки была предсказуема: ставки по рыночной ипотеке сейчас заградительные, стоимость жилья - высокая: за последние 4 года на фоне доступной ипотеки квартиры в Москве и других крупных городах страны подорожали в 1,5-2 раза.

Он не исключил, что ближе к концу года вырастет размер скидок, количество акций вроде ремонта или машино-места в подарок, которые сокращают стоимость сделки. "Давление набудет расти по мере завершения текущих объектов, так как застройщикам нужно будет вновь наполнять эскроу-счета - от объема средств на эскроу зависят ставки по проектному финансированию. Чтобы привлечь внимание к новым проектам и быстро наполнить эскроу, застройщики будут выводить новые проекты по ценам ниже рынка. Таким образом, в 2025 г. может развиться более выраженная тенденция к снижению цен на жилье", - сказал Репченко. По его словам, без массовой льготой ипотечной господдержки рынок жилья ждет охлаждение.

Что касается вторичного рынка, на фоне высоких ипотечных ставок, которые уже превышают 20%, спрос просел: на вторичном рынке остались только покупатели с "живыми" деньгами, а также ипотечники, у которых есть большая часть суммы для первого взноса и те, кто кредитуется на короткий срок. Снижению цен препятствует медленный прирост объемов предложения.

"Поэтому, скорее всего, средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья в августе не претерпит существенных изменений. Но, учитывая траекторию ключевой ставки, которая, согласно последнему прогнозу ЦБ, останется двузначной не только в этом, но и в следующем году, собственникам все-таки придется уменьшать стоимость метра. Как всегда, снижение цен начнется с увеличения глубины торга, а к концу 2024-го - в 2025 г. поползет вниз и средняя стоимость метра", - заключил Репченко.