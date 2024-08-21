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21 августа 2024 года 08:47
Число незаконных перемещений валюты пошло на убыль
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
21 августа. FINMARKET.RU - Незаконных перемещений валюты через границу России стало меньше. В 1-м полугодии Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 5,4 тыс. таких нарушений - показатель снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г, пишут "Известия". Их число пошло на убыль впервые с пандемийного 2020 г., когда из-за закрытых границ было зафиксировано наименьшее количество таких нарушений. При этом пик отмечался в январе-июне прошлого года - 5,9 тыс. случаев. Несмотря на снижение количества нарушений, объем незаконно перевозимых сумм держится примерно на одном уровне c 2022 года в рублевом эквиваленте - около 900 млн. По данным ФТС, основная перемещаемая валюта - доллары и евро. За 1-е полугодие 2022 г. пытались незаконно перевезти 979 млн рублей (порядка $11,7 тыс. по среднему курсу за тот период), за 6 месяцев 2023 г. - 911 млн рублей ($11,8 тыс.), за тот же период 2024 г. - 922 млн рублей ($10 тыс.) Из всей суммы в этом году львиная доля (675 млн) приходится на вывоз валюты из России, оставшиеся - на ввоз в страну. Процент "экспорта" и "импорта" за год остался без изменений. По фактам незаконного перемещения наличной валюты и денежных инструментов (например, векселей) по ст. 200.1 УК начато 41 уголовное дело, из которых 25 относятся к попыткам вывоза, уточнили в ФТС. Годом ранее их количество равнялось 39, включая 24 случая "экспорта", сообщили в службе. За недекларирование либо недостоверное указание гражданами перевозимых денег и фининструментов (ст. 16.4 КоАП РФ) в 1-м квартале этого года возбуждено 5,4 тыс. административных дел, из них 4,5 тыс. кейсов относится к случаям вывоза (год назад - 5,8 тыс. и 5,07 тыс. соответственно). Из общего числа административных дел более половины - 3,2 тыс. - пришлись на нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., сообщили в ФТС. Чаще всего деньги "экспортировали" в Турцию, ОАЭ, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Италию и Таджикистан, рассказали в таможенной службе. Ввозили средства в основном из этих же государств - в топ вошли Германия, Турция, ОАЭ, США и Азербайджан.
Опубликовано Финмаркет
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