Число незаконных перемещений валюты пошло на убыль

21 августа. FINMARKET.RU - Незаконных перемещений валюты через границу России стало меньше. В 1-м полугодии Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 5,4 тыс. таких нарушений - показатель снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г, пишут "Известия"

Их число пошло на убыль впервые с пандемийного 2020 г., когда из-за закрытых границ было зафиксировано наименьшее количество таких нарушений. При этом пик отмечался в январе-июне прошлого года - 5,9 тыс. случаев.

Несмотря на снижение количества нарушений, объем незаконно перевозимых сумм держится примерно на одном уровне c 2022 года в рублевом эквиваленте - около 900 млн. По данным, основная перемещаемая- доллары и евро.

За 1-е полугодие 2022 г. пытались незаконно перевезти 979 млн рублей (порядка $11,7 тыс. по среднему курсу за тот период), за 6 месяцев 2023 г. - 911 млн рублей ($11,8 тыс.), за тот же период 2024 г. - 922 млн рублей ($10 тыс.)

Из всей суммы в этом году львиная доля (675 млн) приходится навалюты из России, оставшиеся - на ввоз в страну. Процент "экспорта" и "импорта" за год остался без изменений.

По фактам незаконного перемещения наличной валюты и денежных инструментов (например, векселей) по ст. 200.1 УК начато 41 уголовное дело, из которых 25 относятся к попыткам вывоза, уточнили в ФТС. Годом ранее их количество равнялось 39, включая 24 случая "экспорта", сообщили в службе.

За недекларирование либо недостоверное указание гражданами перевозимых денег и фининструментов (ст. 16.4 КоАП РФ) в 1-м квартале этого года возбуждено 5,4 тыс. административных дел, из них 4,5 тыс. кейсов относится к случаям вывоза (год назад - 5,8 тыс. и 5,07 тыс. соответственно). Из общего числа административных дел более половины - 3,2 тыс. - пришлись на нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., сообщили в ФТС.

Чаще всего деньги "экспортировали" в Турцию, ОАЭ, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Италию и Таджикистан, рассказали в таможенной службе. Ввозили средства в основном из этих же государств - в топ вошли Германия, Турция, ОАЭ, США и Азербайджан.