Власти готовы продлить меры поддержки МСП при выходе на фондовый рынок

21 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило продлить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на фондовый рынок. Министерство включило в проектировки федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссии платформ за размещение. В совокупности эти меры позволят бизнесу привлечь от 99,4 млрд до 162,6 млрд руб. через фондовую биржу в 2025-2030 гг., следует из презентации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", пишут "Ведомости"

Федпроект предусматривает два сценария реализации - базовый и консервативный. Целевые показатели в обоих вариантах предполагают привлечение компаниями87 млрд руб. через выпуск облигаций и 12,4 млрд руб. через выпуск акций. Для выполнения этих целей государство будет компенсировать затраты, связанные с размещением облигаций. Предельный объем помощи - 2,5 млн руб. на листинг и 70% по купонным выплатам. Расходы бюджета на эти цели составят 6 млрд руб. в 2025-2030 гг. в обоих сценариях, следует из материалов.

Еще 63,2 млрд руб., как предполагается, компании МСП смогут привлечь через краудплатформы. В базовом сценарии государство сможет максимально компенсировать 500 тыс. руб. на комиссию платформам за размещение, на эти цели потребуется 2 млрд руб. за 6 лет. В консервативном сценарии эту меру поддержки не планируется предоставлять.

Программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг на бирже правительство утвердило в 2019 г. С тех пор субсидии получили 40 эмитентов по 67 уникальным выпускам облигаций и двум выпускам акций, размещенных на Мосбирже и "СПБ бирже", сообщил представитель Минэкономразвития. Суммарный объем облигаций, которые получили поддержку в рамках программы до 2023 г. включительно, составил 22,9 млрд руб. В министерстве подтвердили продление программы на 2025-2030 гг.