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20 августа 2024 года 08:59
Девелоперы скупают землю
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Эрик Романенко/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - Российские девелоперы в январе – июле 2024 г. вложили в покупку земельных участков 188 млрд руб., пишут "Ведомости", ссылающиеся на отчет консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что 80% этих средств пошло на приобретение площадок под жилье. Сама сумма инвестиций является рекордной, сказано в документе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года застройщики потратили на землю 181,1 млрд руб., годом ранее – 112,5 млрд, в 2021 г. – 98,7 млрд. Активность застройщиков жилья подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" консультанты. Партнер NF Group Станислав Бибик уверяет, что по итогам первого полугодия этого года в площадки под девелопмент инвестировали более 163,9 млрд руб., а это на 70% больше, чем было годом ранее. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов и вовсе говорит о 194,1 млрд руб. По его словам, на эти деньги было приобретено 1996 га земли. Несмотря на фактически сворачивание программы льготной ипотеки и ожидание снижения спроса на жилье, девелоперы стараются приобрести землю про запас, объясняют эксперты. Застройщики исходят из того, что новые площадки будут освоены в течение 5–7 лет, говорит директор по маркетингу компании "Мангазея" Олеся Ткаченко. По ее словам, если сегодня они откажутся от пополнения земельного портфеля, то уже через 1,5–2 года столкнутся с кризисом. С ней согласен акционер BMS Development Group Сергей Болдырев, который говорит, что рынок со временем просто адаптируется под новые условия. Кроме того, земля и недвижимость являются защитными активами от инфляции, добавляет заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям компании "ОМ девелопмент" Петр Барсуков. А член правления инвестиционного холдинга Alias Group (в него входит девелопер "Неометрия") Виктория Костикова напоминает, что в таких городах, как Москва или Сочи, отмена господдержки и изменение условий по другим программам на приобретение земельных участков практически никак не повлияли на планы застройщиков. По ее словам, там дорогая недвижимость, которую и так покупают без использования льготных кредитов. Некоторые девелоперы собираются выйти на биржу, а для этого им приходится активно пополнять свои портфели новыми площадками, называет еще одну причину директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев. Влияет на ситуацию и рост цен на участки.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, девелоперы, земля, скупка
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