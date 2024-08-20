Девелоперы скупают землю

20 августа. FINMARKET.RU - Российскиев январе – июле 2024 г. вложили в покупку земельных участков 188 млрд руб., пишут "Ведомости", ссылающиеся на отчет консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что 80% этих средств пошло на приобретение площадок под жилье. Сама сумма инвестиций является рекордной, сказано в документе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года застройщики потратили на землю 181,1 млрд руб., годом ранее – 112,5 млрд, в 2021 г. – 98,7 млрд.

Активность застройщиков жилья подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" консультанты. Партнер NF Group Станислав Бибик уверяет, что по итогам первого полугодия этого года в площадки под девелопмент инвестировали более 163,9 млрд руб., а это на 70% больше, чем было годом ранее. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов и вовсе говорит о 194,1 млрд руб. По его словам, на эти деньги было приобретено 1996 га земли.

Несмотря на фактически сворачивание программы льготной ипотеки и ожидание снижения спроса на жилье, девелоперы стараются приобрести землю про запас, объясняют эксперты. Застройщики исходят из того, что новые площадки будут освоены в течение 5–7 лет, говорит директор по маркетингу компании "Мангазея" Олеся Ткаченко. По ее словам, если сегодня они откажутся от пополнения земельного портфеля, то уже через 1,5–2 года столкнутся с кризисом. С ней согласен акционер BMS Development Group Сергей Болдырев, который говорит, что рынок со временем просто адаптируется под новые условия.

Кроме того,и недвижимость являются защитными активами от инфляции, добавляет заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям компании "ОМ девелопмент" Петр Барсуков. А член правления инвестиционного холдинга Alias Group (в него входит девелопер "Неометрия") Виктория Костикова напоминает, что в таких городах, как Москва или Сочи, отмена господдержки и изменение условий по другим программам на приобретение земельных участков практически никак не повлияли на планы застройщиков. По ее словам, там дорогая недвижимость, которую и так покупают без использования льготных кредитов.

Некоторые девелоперы собираются выйти на биржу, а для этого им приходится активно пополнять свои портфели новыми площадками, называет еще одну причину директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

Влияет на ситуацию и рост цен на участки.