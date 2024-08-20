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20 августа 2024 года 08:39
В России дорожает верхняя одежда
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Михаил Терещенко/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - В России, не дожидаясь осеннего сезона, начали расти средние цены на верхнюю одежду, пишут "Известия". За полгода стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей — на 17%, пальто — на 6%, жилетов — на 14%, следует из данных госсистемы маркировки "Честный знак". По оценкам бизнеса, в рознице за последние полгода стоимость верхней одежды выросла от 15% до 25%. Среди причин одни участники рынка называют низкий уровень импортозамещения, другие — отсутствие собственных тканей и фурнитуры, третьи — удорожание логистики, рост аренды и услуг ЖКХ. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также указали на дефицит квалифицированного персонала — в первую очередь швей. При этом относительно 2022 года — то есть усиления санкционного давления и ухода иностранного бизнеса — цены сейчас ниже. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в настоящее время подорожание одежды идет в общем тренде. "Почему она растет в цене? Потому что дорожают логистика, импортное оборудование и ткани, которые до санкций в большом количестве закупались за границей. Кроме того, бизнесу нужно повышать заработную плату сотрудникам. Если этого не делать, то кадры уйдут к конкурентам, так как дефицит специалистов большой. Поэтому это тоже издержки", — пояснил эксперт. Кроме того, отметил он, в России растут доходы населения, а товаров при этом пока больше не становится, что тоже влияет на цены.
Опубликовано Финмаркет
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