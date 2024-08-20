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20 августа 2024 года 08:07
Каким был первый месяц без массовой льготной ипотеки
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Эрик Романенко/ТАСС
20 августа. FINMARKET.RU - Июль — первый месяц после сворачивания программы льготной ипотеки под 8% годовых — ожидаемо оказался "стрессовым" для рынка жилья, пишет "Коммерсантъ". Как следует из данных "Дом.РФ", которые приводит издание, в минувшем месяце показатели в этом секторе существенно просели. После всплеска спроса продажи квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) в июле сократились на треть в годовом выражении, выручка застройщиков — на 10%. В целом темпы ипотечного кредитования продолжают замедляться — как ожидается, по итогам года выдача таких кредитов отстанет от рекордных объемов 2023 года на 30–40%. Темпы же запуска новых проектов застройщиками в июле оставались в плюсе, но далее, как предполагается, они также будут снижаться.
Опубликовано Финмаркет
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