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19 августа 2024 года 10:06

Требования к ипотеке с господдержкой ужесточают

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EPA\ТАСС
EPA\ТАСС
19 августа. FINMARKET.RU - В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такая необходимость возникла в том числе из-за большого количества серых схем застройщиков. Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Например, если при продаже недвижимости на стадии строительства застройщик применил схему с переуступкой прав по договорам долевого участия, рассказал "Известиям" директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Такую уловку практикуют, чтобы не размещать полный объем средств дольщиков на эскроу-счетах, тем самым подвергая их большому риску.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ипотека,  господдержка,  требования

 
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