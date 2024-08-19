Требования к ипотеке с господдержкой ужесточают

19 августа. FINMARKET.RU - В России ужесточаютсяпри выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такая необходимость возникла в том числе из-за большого количества серых схем застройщиков. Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Например, если при продаже недвижимости на стадии строительства застройщик применил схему с переуступкой прав по договорам долевого участия, рассказал "Известиям" директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Такую уловку практикуют, чтобы не размещать полный объем средств дольщиков на эскроу-счетах, тем самым подвергая их большому риску.