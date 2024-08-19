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19 августа 2024 года 09:50

Аудиторы улучшили свои показатели

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
19 августа. FINMARKET.RU - В первом полугодии 2024 года аудиторские компании показали рост суммарной выручки от аудиторских и консалтинговых услуг, следует из опроса "Коммерсанта" участников рынка. По словам экспертов, рост выручки в первом полугодии 2024 года связан в первую очередь с повышением цен на аудиторско-консалтинговые услуги. По словам гендиректора аудиторской компании "Уральский союз" Марины Ризвановой, общее сжатие круга аудиторских компаний удерживало цены от падения, а возросшие затраты на соблюдение стандартов по качеству неизбежно вели к их повышению. По итогам 2024 года эксперты ожидают роста аудиторско-консалтингового рынка. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, за весь 2024 год прирост составит 12-18%. Главный аналитик "РегБлок" Анна Авакимян оценивает рост выручки за 2024 год на 10-15%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  аудиторы

 
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