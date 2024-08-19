Количество пиратских ресурсов растет опережающими темпами

19 августа. FINMARKET.RU - Количество пиратских ресурсов растет в этом году опережающими темпами: за первое полугодие обнаружено Число обнаруженных пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом составило 60 тыс. в январе-июне, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на подсчеты в F.A.С.С.T. (ранее Group-IB).

За весь прошлый год было обнаружено всего 80 тыс. доменов, отмечают в компании. При этом трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 7,9%, объем рынка онлайн-пиратства за полугодие также сократился - на 9,5%, до $19 млн, подсчитали в компании. Подавляющую долю контента на пиратских ресурсах занимают зарубежные фильмы - 72%.

Сокращение трафика поисковых запросов на пиратские порталы связан с перетоком пользователей в легальные онлайн-кинотеатры, полагает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров. Доля зарубежного контента в пиратстве "напрямую связана с уходом иностранных правообладателей с российского рынка", считают в Kion. При этом участники легального рынка отмечают, что российские сервисы удаляют незаконный контент, действуя в рамках принятого еще в 2018 году антипиратского меморандума, но он плохо помогает в борьбе с большинством ресурсов: ссылки на них слишком часто распространяются через Google и не блокируются.