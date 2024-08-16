Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2024 года.

В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 50 854 упоминания (65 507 в июне). Вторую позицию занял ВТБ - 30 297 упоминаний (40 736 в июне), за ним следует Альфа-Банк - 9 384 упоминания (9 900 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 29%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 20% по сравнению с июнем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 284,3 млн (-15%, 335,2 млн в июне). На втором месте - ВТБ с результатом 243,8 млн, показатель снизился на 19% в сравнении с предыдущим месяцем (301,2 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели снизились на 19,5% - до 132,2 млн (164,1 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стала публикация сокращенной финансовой отчетности по РСБУ за I полугодие 2024 года. Чистая прибыль за этот период выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила до 768,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%. В июне Сбербанк заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли (+1,1% в годовом выражении). Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы 2023 года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.

Также со 2 июля Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснулись программ с господдержкой. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5% (с 18,2%). Банк отметил, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.

Широко разошлось в СМИ интервью директора дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" Константина Подвального информагентству ТАСС, в ходе которого он рассказал о планах Сбербанка по увеличению числа банкоматов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. " Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей. Также до конца года наш парк банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях достигнет 400 устройств", - рассказал Подвальный.

В медиаполе ВТБ центральное место также заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за I полугодие 2024 года по МСФО, журналистам об этом объявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ВТБ серьезно улучшил свой финансовый прогноз на этот год: теперь банк рассчитывает заработать 550 млрд рублей чистой прибыли, хотя еще в феврале ожидал 435 млрд рублей. Как и многие на финансовом рынке, ВТБ в начале года строил свой прогноз, ожидая снижения ключевой ставки: в банке закладывали ее на уровне 13% к концу 2024 г. Теперь же банк исходит из того, что ставка останется на уровне 18% до конца IV квартала.

С 23 июля ВТБ, не дожидаясь решения ЦБ РФ по ключевой ставке, повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях, по вкладам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.), по накопительному счету - на 1 п.п. Максимальная ставка по вкладу превысила 19%, по накопительному ВТБ-счету в рублях ставка увеличилась до 19%. "Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%", - прокомментировал решение заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Президент - председатель ВТБ Андрей Костин принял участие в Финансовом конгрессе Банка России. По его мнению, финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно они придут в Россию. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - заявил А.Костин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне "Альфа-самка", опубликованный на YouTube-канале Instasamka. Согласно российскому законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов.

Большой резонанс в СМИ имела новость о спонсорском контракте со "Спартаком", заключенном Альфа-банком на сумму в 750 млн рублей. Об этом СМИ сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Контракт заключен на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков "Спартака" в экосистему Альфа-банка.

Т-Банк и Центральный университет в июле объявили об открытии лаборатории Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Цель Omut AI - исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.

Другим заметным событием стала новость о поэтапном открытии Т-Банком доступа к фрод-рулетке "Ловушка для мошенников" - сервису, с помощью которого звонки от злоумышленников переводятся на подготовленных пользователей. Сервис построен на базе собственных технологий защиты Т-Банка и Т-Мобайла и работает по принципу чат-рулетки. Фрод-рулетка перехватывает звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям сервиса. Аналогов российскому сервису в мире пока нет, утверждают в пресс-службе Т-Банка.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, июль 2024 Упоминания в СМИ, июнь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 50 854 65 507 -22,4 2 ВТБ 30 297 40 736 -25,6 3 Альфа-Банк 9 384 9 900 -5,2 4 Россельхозбанк 8 551 9 407 -9,1 5 Т-Банк 7 743 7 865 -1,6 6 Газпромбанк 6 820 8 531 -20,1 7 Промсвязьбанк 6 639 9 515 -30,2 8 Совкомбанк 5 518 6 483 -14,9 9 Московский Кредитный Банк 3 656 4 747 -23,0 10 Банк ДОМ.РФ 3 635 2 949 23,3 11 МТС Банк 3 578 3 125 14,5 12 Почта банк 3 445 2 170 58,8 13 Банк УРАЛСИБ 3 441 3 254 5,7 14 Росбанк 2 728 2 836 -3,8 15 ФК Открытие 2 633 5 412 -51,3 16 Райффайзенбанк 2 453 1 849 32,7 17 Дальневосточный банк 2 400 1 757 36,6 18 РНКБ Банк 1 712 2 304 -25,7 19 Банк Санкт-Петербург 1 675 1 598 4,8 20 ХКФ Банк 1 062 834 27,3 21 Банк Синара 1 062 1 371 -22,5 22 Ак Барс Банк 997 921 8,3 23 Новикомбанк 962 1 328 -27,6 24 МСП Банк 939 676 38,9 25 Абсолют Банк 879 681 29,1 26 КБ "Центр-инвест" 854 535 59,6 27 Азиатско-Тихоокеанский Банк 799 491 62,7 28 Банк Русский Стандарт 798 603 32,3 29 Ренессанс Кредит 797 717 11,2 30 УБРиР 792 676 17,2 31 Банк Левобережный 747 561 33,2 32 Банк ЗЕНИТ 675 370 82,4 33 ЮниКредит Банк 644 480 34,2 34 Фора-Банк 568 294 93,2 35 ОТП Банк 567 357 58,8 36 Генбанк 552 53 941,5 37 Экспобанк 517 233 121,9 38 Банк "Приморье" 503 142 254,2 39 Алмазэргиэнбанк 482 482 0,0 40 Примсоцбанк 451 1 718 -73,7 41 Ингосстрах Банк 445 175 154,3 42 Челиндбанк 403 58 594,8 43 Челябинвестбанк 372 40 830,0 44 Росэксимбанк 346 254 36,2 45 Транскапиталбанк 317 248 27,8 46 Банк БКФ 316 365 -13,4 47 АБ "Россия" 310 1 882 -83,5 48 Банк "Акцепт" 304 28 985,7 49 Ситибанк 285 154 85,1 50 Кредит Европа Банк 274 145 89,0

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, июль 2024 Индекс заметности, июнь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 8 079 310 11 177 572 -27,7 2 ВТБ 3 850 109 5 441 218 -29,2 3 Альфа-Банк 1 295 334 1 075 689 20,4 4 Россельхозбанк 1 125 745 1 175 229 -4,2 5 Т-Банк 843 491 1 142 147 -26,1 6 Промсвязьбанк 779 369 1 460 633 -46,6 7 Газпромбанк 599 897 870 166 -31,1 8 Банк УРАЛСИБ 595 623 531 841 12,0 9 Банк ДОМ.РФ 576 127 661 462 -12,9 10 Совкомбанк 572 159 816 287 -29,9 11 Райффайзенбанк 386 586 278 510 38,8 12 ФК Открытие 375 270 570 046 -34,2 13 Почта банк 362 936 169 824 113,7 14 Росбанк 331 898 327 922 1,2 15 МТС Банк 312 484 231 291 35,1 16 РНКБ Банк 242 335 369 530 -34,4 17 Банк Санкт-Петербург 225 131 110 494 103,7 18 Банк Синара 189 269 264 063 -28,3 19 Ак Барс Банк 172 819 131 403 31,5 20 УБРиР 169 235 71 221 137,6 21 Московский Кредитный Банк 156 986 236 970 -33,8 22 Банк Русский Стандарт 128 804 99 816 29,0 23 ЮниКредит Банк 118 211 64 354 83,7 24 ХКФ Банк 104 873 115 618 -9,3 25 КБ "Центр-инвест" 92 534 128 368 -27,9 26 МСП Банк 88 446 81 368 8,7 27 Абсолют Банк 75 535 52 067 45,1 28 Росэксимбанк 70 647 13 929 407,2 29 Банк БКФ 69 163 55 078 25,6 30 Ситибанк 68 703 18 190 277,7 31 Банк ТРАСТ 64 232 75 493 -14,9 32 Экспобанк 63 774 32 844 94,2 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 61 147 42 030 45,5 34 НБД-Банк 60 854 55 166 10,3 35 Экономбанк 58 132 7 433 682,1 36 РосДорБанк 57 339 21 702 164,2 37 Новикомбанк 56 791 127 959 -55,6 38 ОТП Банк 45 484 41 602 9,3 39 Банк Левобережный 36 622 40 973 -10,6 40 Банк ЗЕНИТ 36 329 61 469 -40,9 41 Транскапиталбанк 33 554 52 602 -36,2 42 Дальневосточный банк 33 006 20 057 64,6 43 Банк "Кубань Кредит" 28 883 46 955 -38,5 44 Ингосстрах Банк 28 251 24 696 14,4 45 Креди Агриколь КИБ 27 070 8 018 237,6 46 Челиндбанк 25 761 6 581 291,4 47 АКБ "Металлинвестбанк" 25 661 12 420 106,6 48 БКС Банк 25 552 45 087 -43,3 49 Ренессанс Кредит 25 324 49 909 -49,3 50 Джей энд Ти Банк 25 295 8 895 184,4

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, июль 2024 Охват аудитории, июнь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 284 342 981 335 288 646 -15,2 2 ВТБ 243 890 968 301 228 444 -19,0 3 Т-Банк 132 216 953 164 154 071 -19,5 4 Альфа-Банк 105 438 682 124 928 616 -15,6 5 Россельхозбанк 100 488 060 98 883 244 1,6 6 Газпромбанк 88 889 641 90 432 383 -1,7 7 Промсвязьбанк 83 258 488 134 308 702 -38,0 8 Райффайзенбанк 80 702 270 53 384 104 51,2 9 Почта банк 80 439 042 43 396 366 85,4 10 Совкомбанк 74 760 754 76 782 627 -2,6 11 Банк ДОМ.РФ 72 740 970 49 378 182 47,3 12 Росбанк 71 730 812 79 955 002 -10,3 13 МТС Банк 63 063 871 47 695 548 32,2 14 Московский Кредитный Банк 57 615 057 49 684 257 16,0 15 ФК Открытие 49 026 994 75 978 931 -35,5 16 ЮниКредит Банк 48 826 800 48 571 223 0,5 17 АБ "Россия" 48 110 663 79 928 758 -39,8 18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 44 385 593 22 605 282 96,4 19 Банк УРАЛСИБ 39 244 962 33 420 477 17,4 20 РНКБ Банк 33 258 810 164 068 082 -79,7 21 Банк Синара 31 875 310 30 622 498 4,1 22 Абсолют Банк 28 910 338 25 103 776 15,2 23 КБ Восточный 27 015 087 1 273 019 2022,1 24 Банк Русский Стандарт 26 942 995 26 000 614 3,6 25 ХКФ Банк 23 935 266 18 521 048 29,2 26 Ак Барс Банк 22 136 125 25 359 575 -12,7 27 Банк Санкт-Петербург 21 579 221 28 209 177 -23,5 28 Ситибанк 21 171 231 14 578 329 45,2 29 Кредит Европа Банк 19 980 841 3 612 952 453,0 30 Банк "Точка" 19 008 879 40 727 568 -53,3 31 Экспобанк 18 172 169 17 641 966 3,0 32 Примсоцбанк 17 144 563 4 317 561 297,1 33 Банк ЗЕНИТ 17 075 195 24 819 565 -31,2 34 Ингосстрах Банк 16 656 454 14 235 514 17,0 35 УБРиР 16 561 344 15 434 844 7,3 36 Транскапиталбанк 15 463 822 20 137 621 -23,2 37 БКС Банк 15 403 812 16 250 751 -5,2 38 ОТП Банк 14 325 385 18 262 411 -21,6 39 Банк ТРАСТ 14 181 534 46 224 262 -69,3 40 Bank of China 13 934 311 35 892 885 -61,2 41 РосДорБанк 13 887 700 17 124 777 -18,9 42 Новикомбанк 13 600 790 27 414 460 -50,4 43 Банк БКФ 13 405 968 14 591 399 -8,1 44 Нордеа Банк 11 443 483 103 511 10955,3 45 ВБРР 11 086 882 4 200 224 164,0 46 Ренессанс Кредит 10 901 135 15 034 708 -27,5 47 АйСиБиСи Банк 10 848 949 5 532 405 96,1 48 АКБ "Металлинвестбанк" 10 418 022 5 121 335 103,4 49 Чайна Констракшн 10 332 093 18 621 109 -44,5 50 Алмазэргиэнбанк 9 192 900 9 096 388 1,1

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4. НСПК: глобальный сбой не оказал существенного влияния на работу банков в России, а все системы и сервисы работают штатно

5. Президент Владимир Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля в России

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7. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о легализации майнинга криптовалют

8. Правительство продлило программу IT-ипотеки до 2030-го и в этом году выделит дополнительное финансирование на 39 млрд рублей

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для их предотвращения 10. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ставки по ипотеке будут снижаться по мере того, как будет замедляться инфляция

Главные темы публикаций

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Июль 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.08.2024.

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