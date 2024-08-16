Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2024 года.
В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 50 854 упоминания (65 507 в июне). Вторую позицию занял ВТБ - 30 297 упоминаний (40 736 в июне), за ним следует Альфа-Банк - 9 384 упоминания (9 900 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 29%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 20% по сравнению с июнем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 284,3 млн (-15%, 335,2 млн в июне). На втором месте - ВТБ с результатом 243,8 млн, показатель снизился на 19% в сравнении с предыдущим месяцем (301,2 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели снизились на 19,5% - до 132,2 млн (164,1 млн месяцем ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стала публикация сокращенной финансовой отчетности по РСБУ за I полугодие 2024 года. Чистая прибыль за этот период выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила до 768,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%. В июне Сбербанк заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли (+1,1% в годовом выражении). Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы 2023 года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.
Также со 2 июля Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснулись программ с господдержкой. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5% (с 18,2%). Банк отметил, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.
Широко разошлось в СМИ интервью директора дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" Константина Подвального информагентству ТАСС, в ходе которого он рассказал о планах Сбербанка по увеличению числа банкоматов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. " Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей. Также до конца года наш парк банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях достигнет 400 устройств", - рассказал Подвальный.
В медиаполе ВТБ центральное место также заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за I полугодие 2024 года по МСФО, журналистам об этом объявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ВТБ серьезно улучшил свой финансовый прогноз на этот год: теперь банк рассчитывает заработать 550 млрд рублей чистой прибыли, хотя еще в феврале ожидал 435 млрд рублей. Как и многие на финансовом рынке, ВТБ в начале года строил свой прогноз, ожидая снижения ключевой ставки: в банке закладывали ее на уровне 13% к концу 2024 г. Теперь же банк исходит из того, что ставка останется на уровне 18% до конца IV квартала.
С 23 июля ВТБ, не дожидаясь решения ЦБ РФ по ключевой ставке, повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях, по вкладам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.), по накопительному счету - на 1 п.п. Максимальная ставка по вкладу превысила 19%, по накопительному ВТБ-счету в рублях ставка увеличилась до 19%. "Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%", - прокомментировал решение заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Президент - председатель ВТБ Андрей Костин принял участие в Финансовом конгрессе Банка России. По его мнению, финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно они придут в Россию. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - заявил А.Костин.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне "Альфа-самка", опубликованный на YouTube-канале Instasamka. Согласно российскому законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов.
Большой резонанс в СМИ имела новость о спонсорском контракте со "Спартаком", заключенном Альфа-банком на сумму в 750 млн рублей. Об этом СМИ сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Контракт заключен на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков "Спартака" в экосистему Альфа-банка.
Т-Банк и Центральный университет в июле объявили об открытии лаборатории Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Цель Omut AI - исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.
Другим заметным событием стала новость о поэтапном открытии Т-Банком доступа к фрод-рулетке "Ловушка для мошенников" - сервису, с помощью которого звонки от злоумышленников переводятся на подготовленных пользователей. Сервис построен на базе собственных технологий защиты Т-Банка и Т-Мобайла и работает по принципу чат-рулетки. Фрод-рулетка перехватывает звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям сервиса. Аналогов российскому сервису в мире пока нет, утверждают в пресс-службе Т-Банка.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, июль 2024
|Упоминания в СМИ, июнь 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|50 854
|65 507
|-22,4
|2
|ВТБ
|30 297
|40 736
|-25,6
|3
|Альфа-Банк
|9 384
|9 900
|-5,2
|4
|Россельхозбанк
|8 551
|9 407
|-9,1
|5
|Т-Банк
|7 743
|7 865
|-1,6
|6
|Газпромбанк
|6 820
|8 531
|-20,1
|7
|Промсвязьбанк
|6 639
|9 515
|-30,2
|8
|Совкомбанк
|5 518
|6 483
|-14,9
|9
|Московский Кредитный Банк
|3 656
|4 747
|-23,0
|10
|Банк ДОМ.РФ
|3 635
|2 949
|23,3
|11
|МТС Банк
|3 578
|3 125
|14,5
|12
|Почта банк
|3 445
|2 170
|58,8
|13
|Банк УРАЛСИБ
|3 441
|3 254
|5,7
|14
|Росбанк
|2 728
|2 836
|-3,8
|15
|ФК Открытие
|2 633
|5 412
|-51,3
|16
|Райффайзенбанк
|2 453
|1 849
|32,7
|17
|Дальневосточный банк
|2 400
|1 757
|36,6
|18
|РНКБ Банк
|1 712
|2 304
|-25,7
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 675
|1 598
|4,8
|20
|ХКФ Банк
|1 062
|834
|27,3
|21
|Банк Синара
|1 062
|1 371
|-22,5
|22
|Ак Барс Банк
|997
|921
|8,3
|23
|Новикомбанк
|962
|1 328
|-27,6
|24
|МСП Банк
|939
|676
|38,9
|25
|Абсолют Банк
|879
|681
|29,1
|26
|КБ "Центр-инвест"
|854
|535
|59,6
|27
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|799
|491
|62,7
|28
|Банк Русский Стандарт
|798
|603
|32,3
|29
|Ренессанс Кредит
|797
|717
|11,2
|30
|УБРиР
|792
|676
|17,2
|31
|Банк Левобережный
|747
|561
|33,2
|32
|Банк ЗЕНИТ
|675
|370
|82,4
|33
|ЮниКредит Банк
|644
|480
|34,2
|34
|Фора-Банк
|568
|294
|93,2
|35
|ОТП Банк
|567
|357
|58,8
|36
|Генбанк
|552
|53
|941,5
|37
|Экспобанк
|517
|233
|121,9
|38
|Банк "Приморье"
|503
|142
|254,2
|39
|Алмазэргиэнбанк
|482
|482
|0,0
|40
|Примсоцбанк
|451
|1 718
|-73,7
|41
|Ингосстрах Банк
|445
|175
|154,3
|42
|Челиндбанк
|403
|58
|594,8
|43
|Челябинвестбанк
|372
|40
|830,0
|44
|Росэксимбанк
|346
|254
|36,2
|45
|Транскапиталбанк
|317
|248
|27,8
|46
|Банк БКФ
|316
|365
|-13,4
|47
|АБ "Россия"
|310
|1 882
|-83,5
|48
|Банк "Акцепт"
|304
|28
|985,7
|49
|Ситибанк
|285
|154
|85,1
|50
|Кредит Европа Банк
|274
|145
|89,0
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, июль 2024
|Индекс заметности, июнь 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|8 079 310
|11 177 572
|-27,7
|2
|ВТБ
|3 850 109
|5 441 218
|-29,2
|3
|Альфа-Банк
|1 295 334
|1 075 689
|20,4
|4
|Россельхозбанк
|1 125 745
|1 175 229
|-4,2
|5
|Т-Банк
|843 491
|1 142 147
|-26,1
|6
|Промсвязьбанк
|779 369
|1 460 633
|-46,6
|7
|Газпромбанк
|599 897
|870 166
|-31,1
|8
|Банк УРАЛСИБ
|595 623
|531 841
|12,0
|9
|Банк ДОМ.РФ
|576 127
|661 462
|-12,9
|10
|Совкомбанк
|572 159
|816 287
|-29,9
|11
|Райффайзенбанк
|386 586
|278 510
|38,8
|12
|ФК Открытие
|375 270
|570 046
|-34,2
|13
|Почта банк
|362 936
|169 824
|113,7
|14
|Росбанк
|331 898
|327 922
|1,2
|15
|МТС Банк
|312 484
|231 291
|35,1
|16
|РНКБ Банк
|242 335
|369 530
|-34,4
|17
|Банк Санкт-Петербург
|225 131
|110 494
|103,7
|18
|Банк Синара
|189 269
|264 063
|-28,3
|19
|Ак Барс Банк
|172 819
|131 403
|31,5
|20
|УБРиР
|169 235
|71 221
|137,6
|21
|Московский Кредитный Банк
|156 986
|236 970
|-33,8
|22
|Банк Русский Стандарт
|128 804
|99 816
|29,0
|23
|ЮниКредит Банк
|118 211
|64 354
|83,7
|24
|ХКФ Банк
|104 873
|115 618
|-9,3
|25
|КБ "Центр-инвест"
|92 534
|128 368
|-27,9
|26
|МСП Банк
|88 446
|81 368
|8,7
|27
|Абсолют Банк
|75 535
|52 067
|45,1
|28
|Росэксимбанк
|70 647
|13 929
|407,2
|29
|Банк БКФ
|69 163
|55 078
|25,6
|30
|Ситибанк
|68 703
|18 190
|277,7
|31
|Банк ТРАСТ
|64 232
|75 493
|-14,9
|32
|Экспобанк
|63 774
|32 844
|94,2
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|61 147
|42 030
|45,5
|34
|НБД-Банк
|60 854
|55 166
|10,3
|35
|Экономбанк
|58 132
|7 433
|682,1
|36
|РосДорБанк
|57 339
|21 702
|164,2
|37
|Новикомбанк
|56 791
|127 959
|-55,6
|38
|ОТП Банк
|45 484
|41 602
|9,3
|39
|Банк Левобережный
|36 622
|40 973
|-10,6
|40
|Банк ЗЕНИТ
|36 329
|61 469
|-40,9
|41
|Транскапиталбанк
|33 554
|52 602
|-36,2
|42
|Дальневосточный банк
|33 006
|20 057
|64,6
|43
|Банк "Кубань Кредит"
|28 883
|46 955
|-38,5
|44
|Ингосстрах Банк
|28 251
|24 696
|14,4
|45
|Креди Агриколь КИБ
|27 070
|8 018
|237,6
|46
|Челиндбанк
|25 761
|6 581
|291,4
|47
|АКБ "Металлинвестбанк"
|25 661
|12 420
|106,6
|48
|БКС Банк
|25 552
|45 087
|-43,3
|49
|Ренессанс Кредит
|25 324
|49 909
|-49,3
|50
|Джей энд Ти Банк
|25 295
|8 895
|184,4
Охват аудитории
|N
|Название
|Охват аудитории, июль 2024
|Охват аудитории, июнь 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|284 342 981
|335 288 646
|-15,2
|2
|ВТБ
|243 890 968
|301 228 444
|-19,0
|3
|Т-Банк
|132 216 953
|164 154 071
|-19,5
|4
|Альфа-Банк
|105 438 682
|124 928 616
|-15,6
|5
|Россельхозбанк
|100 488 060
|98 883 244
|1,6
|6
|Газпромбанк
|88 889 641
|90 432 383
|-1,7
|7
|Промсвязьбанк
|83 258 488
|134 308 702
|-38,0
|8
|Райффайзенбанк
|80 702 270
|53 384 104
|51,2
|9
|Почта банк
|80 439 042
|43 396 366
|85,4
|10
|Совкомбанк
|74 760 754
|76 782 627
|-2,6
|11
|Банк ДОМ.РФ
|72 740 970
|49 378 182
|47,3
|12
|Росбанк
|71 730 812
|79 955 002
|-10,3
|13
|МТС Банк
|63 063 871
|47 695 548
|32,2
|14
|Московский Кредитный Банк
|57 615 057
|49 684 257
|16,0
|15
|ФК Открытие
|49 026 994
|75 978 931
|-35,5
|16
|ЮниКредит Банк
|48 826 800
|48 571 223
|0,5
|17
|АБ "Россия"
|48 110 663
|79 928 758
|-39,8
|18
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|44 385 593
|22 605 282
|96,4
|19
|Банк УРАЛСИБ
|39 244 962
|33 420 477
|17,4
|20
|РНКБ Банк
|33 258 810
|164 068 082
|-79,7
|21
|Банк Синара
|31 875 310
|30 622 498
|4,1
|22
|Абсолют Банк
|28 910 338
|25 103 776
|15,2
|23
|КБ Восточный
|27 015 087
|1 273 019
|2022,1
|24
|Банк Русский Стандарт
|26 942 995
|26 000 614
|3,6
|25
|ХКФ Банк
|23 935 266
|18 521 048
|29,2
|26
|Ак Барс Банк
|22 136 125
|25 359 575
|-12,7
|27
|Банк Санкт-Петербург
|21 579 221
|28 209 177
|-23,5
|28
|Ситибанк
|21 171 231
|14 578 329
|45,2
|29
|Кредит Европа Банк
|19 980 841
|3 612 952
|453,0
|30
|Банк "Точка"
|19 008 879
|40 727 568
|-53,3
|31
|Экспобанк
|18 172 169
|17 641 966
|3,0
|32
|Примсоцбанк
|17 144 563
|4 317 561
|297,1
|33
|Банк ЗЕНИТ
|17 075 195
|24 819 565
|-31,2
|34
|Ингосстрах Банк
|16 656 454
|14 235 514
|17,0
|35
|УБРиР
|16 561 344
|15 434 844
|7,3
|36
|Транскапиталбанк
|15 463 822
|20 137 621
|-23,2
|37
|БКС Банк
|15 403 812
|16 250 751
|-5,2
|38
|ОТП Банк
|14 325 385
|18 262 411
|-21,6
|39
|Банк ТРАСТ
|14 181 534
|46 224 262
|-69,3
|40
|Bank of China
|13 934 311
|35 892 885
|-61,2
|41
|РосДорБанк
|13 887 700
|17 124 777
|-18,9
|42
|Новикомбанк
|13 600 790
|27 414 460
|-50,4
|43
|Банк БКФ
|13 405 968
|14 591 399
|-8,1
|44
|Нордеа Банк
|11 443 483
|103 511
|10955,3
|45
|ВБРР
|11 086 882
|4 200 224
|164,0
|46
|Ренессанс Кредит
|10 901 135
|15 034 708
|-27,5
|47
|АйСиБиСи Банк
|10 848 949
|5 532 405
|96,1
|48
|АКБ "Металлинвестбанк"
|10 418 022
|5 121 335
|103,4
|49
|Чайна Констракшн
|10 332 093
|18 621 109
|-44,5
|50
|Алмазэргиэнбанк
|9 192 900
|9 096 388
|1,1
Главные темы публикаций
СКАН
- 1. Банк России на запланированном заседании 26 июля впервые за 7 месяцев повысил ключевую ставку до 18% годовых
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Июль 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.08.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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