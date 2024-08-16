Растет турпоток в нацпарки и заповедники

16 августа. FINMARKET.RU - С начала года особо охраняемые природные территории посетили 9,22 млн человек, это на 14% больше, чем в прошлом году. В лидерах по посещению нацпарки "Кисловодский", "Сочинский" и "Куршская коса". Об этом "Российская газета" рассказали в Росзаповедцентре.

"За первые семь месяцев 2024 года количество посетителей федеральных ООПТ составило 9,22 млн человек, что на 14 % больше, чем на 1 августа 2023 года, когда посещаемость составила 8,05 млн человек. Лидером по количеству туристов стал национальный парк "Кисловодский" - его гостями стало более 3 млн человек. В "тройку" самых популярных у туристов заповедных территорий по традиции вошли национальный парк "Сочинский" - его посетили 1,55 млн человек, и национальный парк "Куршская коса", с которым познакомились 680 тыс. человек", - отметила руководитель Росзаповедцентра Минприроды Дарья Мацук.

В этом году еще в трех нацпарках появились визит-центры: в "Мещерском" (Рязанская область), "Русской Арктике" (Архангельская область) и "Сайлюгемском" (Республика Алтай). В национальном парке "Красноярские Столбы" (Красноярская область) появился кольцевой экомаршрут "Легенды Такмака", на котором можно узнать легенды о скалах Такмаковского района и обитателях "Красноярских Столбов". Экомаршрут протяженностью 8 км позволяет в том числе подняться к скальному массиву Ермак. Это непростой участок с крутым уклоном до 50 градусов. Там открывается красивый вид на скалы Такмаковского района.

Эксперт фонда "Природа и люди" в области ответственного потребления и устойчивого развития Марина Серякова отмечает, что популярность внутреннего туризма растет уже несколько лет, это началось еще во времена пандемии, когда появились ограничения на поездки в другие страны. После этого рост укреплялся за счет "сарафанного радио". По ее словам, одним из важнейших вопросов, который стоит улучшить на особо охраняемых природных территориях - это вопрос ответственного потребления и в частности - сбора мусора, который оставляют туристы.