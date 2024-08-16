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16 августа 2024 года 09:18
В банках снижается число утечек информации
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Сергей Коньков/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - Количество и содержание утечек информации в финансовом секторе в России за первое полугодие изменилось, подсчитали аналитики ИБ-компании InfoWatch. Так, число утечек данных из финансовых организаций в целом в России сократилось относительно показателей за 2023 год более чем вдвое: до 14 инцидентов с 37, пишет "Коммерсант". Объем данных (идентичных записей) в скомпрометированных базах составил 49,5 млн строк, хотя в первом полугодии 2023 года их было 51,1 млн. Исследователи уточняют, что в 8,3% случаев в утечках содержалась аутентификационная информация, то есть логины и пароли для доступа к аккаунтам пользователей или панелям администраторов информационных систем компании (данные за прошлый год компания не приводит). При этом доля банков от всех отраслевых компаний, допустивших утечку, в 2024 году сократилась с 59,5% до 42,9%, доля других кредитных организаций - МФО, МФК и т. п., выросла с 8,1% до 35,7%. Сегменты клиентов, с которыми работают банки и МФО, существенно отличаются: как правило, в МФО обращаются граждане более уязвимые, с низким уровнем финансовой грамотности, и они чаще становятся жертвами мошенников, говорит директор департамента кибербезопасности Абсолют-банка Руслан Ложкин.
Опубликовано Финмаркет
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