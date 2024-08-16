В РФ подготовили главный нацпроект по развитию экономики

16 августа. FINMARKET.RU - В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета - нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", выяснили "Ведомости" . Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока - "Технологии" и "Национальная технологическая инициатива" (НТИ). В общей сложности нацпроект потребует 2,7 трлн руб. бюджетных средств, следует из доработанной правительством и министерствами презентации (документ есть у "Ведомостей", его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).

В прошлой, июльской, версии запрос на финансирование был другим. Тогда власти оценили потребность в бюджетных средствах в 1,9 трлн руб., писали "Ведомости". Впрочем, в том варианте состав нацпроекта также был другим, в частности, в него не был включен технологический блок. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре, отметил близкий к правительству источник.

Нацпроект предполагает достижение 10 верхнеуровневых показателей с шестилетним горизонтом планирования - 2025-2030 гг. Большая их часть дублирует KPI майского указа президента по направлению "устойчивая и динамичная экономика".

Власти предусматривают и другой, консервативный, сценарий - с меньшим объемом финансирования и корректировкой целевых показателей в сторону понижения. Согласно эконом-варианту, из бюджета предлагается выделить не 2,7 трлн, как в базовом, а более чем на четверть меньше - 2 трлн руб. Не все KPI понижаются так же резко. Например, цели по инвестициям и по доходу на сотрудника МСП падают примерно на 10%.

"Развитие конкуренции" можно считать самым важным подпроектом, потому что конкурентная среда на многих отраслевых рынках изменилась с уходом иностранцев, появлением новых барьеров для торговли, увеличением роли государства и промышленной политики, полагает директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.