Статус художника-ювелира позволит частникам легализовать свою деятельность

15 августа. FINMARKET.RU - С 1 сентября мастера-физлица, работающие с драгоценным металлами и камнями, смогут получитьхудожника-ювелира, пишет "Российская газета" . Присваивать его будет специальная комиссия при Гохране России, в которую войдут представители Минфина, Федеральной пробирной палаты и эксперты по культурным ценностям.

Новый статус позволит частным мастерам стать полноправными участниками рынка драгоценных камней и металлов. Подать заявление можно через единый портал госуслуг или государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов (ГИИС ДМДК). Требований несколько, но суть их в том, что мастер должен доказать, что его изделия имеют художественную ценность. В частности, ювелир должен участвовать в профильных конкурсах и выставках и иметь не менее трех изделий, которые прошли опробование и государственное клеймение, изготовленных вручную, обладающих оригинальной авторской идеей, высоким художественным и техническим уровнем исполнения.

"Дело в том, что до недавнего времени в российском законодательстве вообще не было определения для мастеров, создающих высокохудожественные авторские произведения искусства из драгоценных металлов и камней, - поясняет гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов. - Их деятельность фактически находилась в правовом вакууме. Несмотря на международное признание, призы и награды на всемирных конкурсах, художники-ювелиры оставались незащищенными как с точки зрения государственной поддержки, так и с точки зрения получения ими государственных званий и наград".

В прошлом году ювелирная отрасль перешла на общую систему налогообложения, но, по словам Серова, для мастеров, которые производят штучные изделия, она просто неприменима и избыточна. Поэтому Ассоциация ювелиров России и Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства обратились с инициативой о нормативном закреплении статуса художника-ювелира в Минфин страны, который давно поднимал этот вопрос. Инициатива была поддержана.

"Получение официального документа комиссии Гохрана о присвоении статуса позволит художника-ювелирам применять специальный налоговый режим и полностью легализовать свою деятельность, встав на специальный учет, который ведет Федеральная пробирная палата", - добавил Серов. Кроме того мастера также смогут рассчитывать на защиту и поддержку государства.