Что поможет вернуть российских "неквалов" на рынок американских бумаг

15 августа. FINMARKET.RU - В сентябре "БКС форекс" и "Альфа-форекс" планируют запустить возможность торговли новым продуктом - CFD (contract for differences, контракт на разницу цен) на иностранные бумаги, рассказали "Ведомостям их представители. Эти инструменты дадут доступ к торговле иностранными бумагами, индексами и товарами без приобретения самих активов. Неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к инструментам после прохождения тестирования у форекс-дилера.

В России сейчас всего 4 игрока с лицензией ЦБ на этом рынке. Кроме "БКС форекс" и "Альфа-форекс" аккредитованы "ВТБ форекс" и "Финам форекс".

На первом этапе "БКС форекс" планирует запустить CFD на 50 акций крупнейших по капитализации компаний из S&P 500. Далее, по словам представителя компании, список будет расширяться. "Альфа-форекс" формирует ассортимент для инвесторов из CFD на акции Apple, Tesla, Amazon, NVIDIA, Microsoft и Google, а также индексы S&P 500 и Dow Jones, нефть Brent, золото и серебро. Среди инструментов "Альфа-форекс" также будут CFD на ценные бумаги Сбербанка и "Новатэка".

Руководитель управления клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов сказал, что в инвестдоме изучают все возможные варианты предоставления доступа клиентам к разным инструментам. "ВТБ форекс" на прошлой неделе сообщил, что временно приостановил деятельность и прекратил заключение новых рамочных договоров с физлицами с 7 августа.