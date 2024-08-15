Такси могут стать драйверов развития использования электромобилей

15 августа. FINMARKET.RU - Проект поправок об обязательном использовании электрокаров вбыл согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, сообщили "Российской газете" в Минтрансе

"Минэкономразвития России как ответственный федеральный орган исполнительной власти за реализацию инициативы социально-экономического развития РФ "Электроавтомобиль и водородный автомобиль поддерживает данную инициативу", - отметили в министерстве. Планируется, что решение о том, какиедолжны использоваться в такси, будет приниматься на региональном уровне, уточнили в Минэкономразвития.

В Минтрансе считают, что одним из ключевых драйверов развития использования электромобилей, в том числе российского производства, может стать их применение в такси. Об этом говорится в поправках к закону о такси, подготовленных министерством. При этом Москва и Нижний Новгород уже субсидируют часть затрат по договорам лизинга электромобилей для поддержки таксопарков и операторов каршеринга.

Как сообщили в Минэкономразвития, общий парк электромобилей, используемых в качестве такси, около 1800 шт., что составляет менее 0,5% от общего таксопарка автомобилей.

Минтранс предлагает дать регионам право самостоятельно устанавливать долю электромобилей в такси.

Рынок электромобилей развивается очень быстрыми темпами. Только за первую половину 2024 года количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27%. На учете сейчас находится 52 тыс. машин. По итогам 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4 раза.

К 2030 году доля электротранспортных средств в РФ должна составить 15% общего объема рынка автотранспортных средств, к этому времени в стране будет производиться порядка 220 тыс. электротранспортных средств, общее количество превысит 1400 тыс. штук, отмечается в пояснительной записке к документу Минтранса.

Использование электрокаров в такси должно стимулировать развитие зарядной инфраструктуры. Сейчас в стране порядка 5 тыс. зарядных заправок.