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15 августа 2024 года 10:18
Такси могут стать драйверов развития использования электромобилей
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Виталий Невар/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Проект поправок об обязательном использовании электрокаров в такси был согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, сообщили "Российской газете" в Минтрансе РФ. "Минэкономразвития России как ответственный федеральный орган исполнительной власти за реализацию инициативы социально-экономического развития РФ "Электроавтомобиль и водородный автомобиль поддерживает данную инициативу", - отметили в министерстве. Планируется, что решение о том, какие электромобили должны использоваться в такси, будет приниматься на региональном уровне, уточнили в Минэкономразвития. В Минтрансе считают, что одним из ключевых драйверов развития использования электромобилей, в том числе российского производства, может стать их применение в такси. Об этом говорится в поправках к закону о такси, подготовленных министерством. При этом Москва и Нижний Новгород уже субсидируют часть затрат по договорам лизинга электромобилей для поддержки таксопарков и операторов каршеринга. Как сообщили в Минэкономразвития, общий парк электромобилей, используемых в качестве такси, около 1800 шт., что составляет менее 0,5% от общего таксопарка автомобилей. Минтранс предлагает дать регионам право самостоятельно устанавливать долю электромобилей в такси. Рынок электромобилей развивается очень быстрыми темпами. Только за первую половину 2024 года количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27%. На учете сейчас находится 52 тыс. машин. По итогам 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4 раза. К 2030 году доля электротранспортных средств в РФ должна составить 15% общего объема рынка автотранспортных средств, к этому времени в стране будет производиться порядка 220 тыс. электротранспортных средств, общее количество превысит 1400 тыс. штук, отмечается в пояснительной записке к документу Минтранса. Использование электрокаров в такси должно стимулировать развитие зарядной инфраструктуры. Сейчас в стране порядка 5 тыс. зарядных заправок.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, такси, электромобили
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