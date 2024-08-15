Российские компании уходят с сервисов Google и Microsoft

15 августа. FINMARKET.RU - Российскиеактивно уходят с корпоративных сервисов, за год число пользователей сократилось на 26% и 40% соответственно, рассказали "Известиям" в комипании "Рунити".

Сейчас пользователи стали больше отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам. В частности, доменной почте российских хостинг-провайдеров. Речь идет о почтовых ящиках, которые привязываются к адресу сайта компании, отметили в "Рунити". Максимальный прирост произошел в сервисе хостингового и облачного провайдера "Рег.ру" - за год уровень регистраций увеличился на 22%. В доменной почте Beget приток составил 8%, в SpaceWeb - 7%, в R01 - 5%, в TimeWeb - 4%, добавили в компании.

Согласно данным "Рунити", в настоящее время на корпоративных e-mail сервисах размещено 3 млн. Из них 31 тыс. - в зарубежных Gmail и Outlook. Ранее, по состоянию на июль 2023 года, этот показатель составлял 43 тыс. доменов.

Microsoft и Google начали вводить ограничения на территории России с 2022 года.

Как отметил депутат Госдумы Антон Немкин, российские сервисы работают стабильно, гарантируя бесперебойный доступ и защиту данных. "В случае что с Google, что с Microsoft никаких гарантий у пользователей нет. Из-за очередного витка русофобии бизнес, который продолжает пользоваться их решениями, может лишиться важной информации. На восстановление могут уйти годы, допускать этого, конечно, никто не хочет, поэтому и происходит стремительный отток", - сказал депутат.

По его словам, полноценный переход на отечественные решения может произойти уже в перспективе ближайших пары лет. Особенно если российские разработчики продолжат активно совершенствовать свои продукты.