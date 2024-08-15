Расширение списка ЖНВЛП позволит экономить более 15 млрд руб. бюджетных средств в год

15 августа. FINMARKET.RU - Включение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в список дорогостоящих лекарственных препаратов (14 высокозатратных нозологий - 14ВЗН) дополнительных 56 лекарств позволит экономить более 15 млрд руб. бюджетных средств в год. Фармкомпании подавали заявки на внесение этих средств в оба перечня с 2022 по 2024 г. Такие расчеты провели аналитики консалтинговой компании "Право на здоровье" в исследовании "Актуализация необходимости расширения перечней ЖНВЛП и ВЗН", пишут "Ведомости"

В перечень ЖНВЛП входит более 820 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 брендов, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такиерегулируются государством. Препаратами из списка дорогостоящих обеспечиваются пациенты по программе 14ВЗН.

Внесение препарата в перечень ЖНВЛП фиксирует цены на уровне минимальной цены в корзине референтных стран (что чаще всего приводит к снижению текущих цен), говорится в исследовании. Таким образом, включение только 30 препаратов позволить сократить их стоимость в пределах от 2% до 608%, сказано в нем. В целом среди лекарств, которые могли бы оказать положительное влияние нав случае включения в перечни, больше всего - шесть средств - для терапии заболеваний крови. Предполагаемое снижение затрат по ним составило бы 2,2 млрд руб.

Внести свои лекарства в списки для фармкомпаний крайне важно, поскольку этот статус также де-факто дает гарантию сбыта. По данным аналитической компании DSM Group, объем госзакупок по программе 14ВЗН в 2023 г. вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом, составив 85,9 млрд руб.

Формированием перечней ЖНВЛП и 14ВЗН занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает их правительство. "Ведомости" направили запрос в Минздрав с просьбой оценить полученные в исследовании цифры, а также в пресс-службу правительства.

Исследование подготовили перед очередными заседаниями комиссии Минздрава, они запланированы на 22, 23, 27 и 28 августа в рамках пересмотра перечней в соответствии с июльским постановлением правительства, изменяющим правила формирования списков. На заседаниях планируется рассмотреть 58 препаратов. Главная новелла постановления - предоставление приоритета при включении в списки ЖНВЛП и 14ВЗН отечественным и локализованным в России лекарствам. Но, как считает генеральный директор компании "Право на здоровье" Ольга Макаркина, одним из ключевых критериев все же остается цена и возможность снижения экономического бремени для системы здравоохранения.