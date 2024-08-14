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14 августа 2024 года 11:18
Кредиты по картам подешевели
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Александр Щербак/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - Данные по сегменту кредитных карт за июль-начало августа свидетельствуют о резком снижении ставок. В частности, в начале августа ставка опустилась до 28,6% годовых, минимума с октября прошлого года. Во многом такая динамика определялась отменой моратория ЦБ на учет предельной полной стоимости кредита (ПСК) для всех видов кредитования, пишет "Коммерсант". Однако в сегменте кредитных карт снижение было более сильным, чем, например, в сегменте кредитования наличными. Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отметил, что причиной снижения средневзвешенных ставок в этот период могло послужить перераспределение долей в выдачах между банками. В период высоких ставок кредитные карты становятся более понятным и гибким инструментом как для кредиторов, так и для заемщиков, сказал директор аналитической компании "БизнесДром" Павел Самиев. Для последних доступны грейс-периоды и различные бонусы от банков. Для первых есть возможность соблюдения требований регулятора с точки зрения макропруденциальных лимитов и показателей долговой нагрузки за счет того, что учитывается среднее по портфелю использование лимита, а не весь одобренный лимит сразу.
Опубликовано Финмаркет
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