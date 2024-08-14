Экспортная выручка нефтегазовых и угольных компаний снижается четвертый месяц подряд

14 августа. FINMARKET.RU - Экспортнаяроссийских нефтегазовых и угольных компаний снижается четвертый месяц подряд (по итогам июля), но доходы бюджета нашей страны за семь месяцев выросли более чем на 50% в годовом исчислении. К такому выводы пришли аналитики финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) на основе данных Kpler, пишет "Российская газета"

Они связывают рост доходов российской казны с увеличением налоговой нагрузки на добывающие углеводороды компании, а также с несоблюдением price cap (потолка цен) на нашуи нефтепродукты их покупателями, трейдерами и перевозчиками.

По данным CREA, средняя выручка российских экспортеров ископаемого топлива в июле снизилась относительно июня на 3% и составила 656 млн евро в сутки. Основная часть выручки пришлась на морскойнефти - 219 млн евро в сутки и нефтепродукты - также 219 млн евро в сутки. Причем только 36% морских поставок нефти и нефтепродуктов из нашей страны перевозилось танкерами, принадлежащими или застрахованными в странах G-7 и ЕС, поддерживающих потолок цен на нашу нефть - $60 за баррель.

По подсчетам CREA, это позволило нашей стране увеличить доходы бюджета, который пополняется с объемов добычи нефти с учетом цены российской марки Urals. В июле ее цена была 67,61 долл. за баррель, что значительно выше параметров price cap.

Также в исследовании отмечается, что доходы бюджета выросли за счет увеличения налоговой нагрузки в последние три года на добычу нефти и газа, в первую очередь, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Высокие налоговые ставки свидетельствуют о том, что себестоимость добычи нефти в России очень низкая, делают вывод аналитики. По их мнению, существующие антироссийские санкции работают плохо. Основными покупателями российских углеводородов стали страны, не поддерживающие price cap, - Китай, Индия и Турция. Повысить эффективность санкций возможно, лишь опустив уровень потолка цен, запретив покупку топлива из российской нефти, а также ограничив заход нашим судам в порты ЕС и проход в европейских проливах, считают в CREA.

Но, как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, любые новые административные барьеры будут преодолеваться рынком. Как ни странно, рынок сейчас - наш главный аргумент против стран, которые хотят его отрегулировать.