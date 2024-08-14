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14 августа 2024 года 09:58
"Роснефть" предложила новую котировку для расчета налогов
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Артем Геодакян/ТАСС
14 августа. FINMARKET.RU - "Роснефть" предпринимает новые попытки изменения методики определения цены на российскую нефть для расчета налогов. В качестве нового единого индикатора расчета Urals для налогов "Роснефть" предложила использовать средневзвешенную цену в российских портах за вычетом "транзакционных издержек" в размере $3 за баррель. По мнению компании, действующий порядок определения цены не учитывает всех фактических затрат, которые возникли из-за санкций, в результате чего налоги на отрасль оказываются завышены, пишет "Коммерсант". Идею глава нефтекомпании Игорь Сечин изложил в июньском письме в администрацию президента, рассказали собеседники издания, знакомые с обращением. Нефтекомпании последовательно добиваются более экономически обоснованных ценовых маркеров, что полностью объяснимо с точки зрения методологии, считает эксперт по налогам Борис Луцет. Но, по его словам, неясно, как отрасль добьется реального снижения налоговой нагрузки. Даже если ценовые маркеры будут изменены, бюджетные проектировки потребуют донастройки иных параметров нефтяного НДПИ для компенсации выпадающих доходов, либо потребуется поиск дополнительных источников за пределами отрасли, отмечает эксперт. При сокращении цены на нефть на $1 баррель поступления в бюджет сократятся на 15 млрд рублей в месяц при текущем курсе рубля к доллару - за счет снижения НДПИ и НДД, оценил источник газеты.
Опубликовано Финмаркет
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