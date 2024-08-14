Выдача ипотеки в июле упала в 3 раза

14 августа. FINMARKET.RU - За месяц российские банки почти в три раза сократили выдачи ипотечных кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей - это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Число выданных ссуд за это время упало в 2,3 раза - до 76,5 тыс., пишут "Известия"

Если сравнивать с прошлогодними показателями, то цифры вдвое ниже: в июле 2023-го банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей, следует из данных ОКБ. Там уточняется: в последний раз сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад - в июне 2020-го в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей.

Наряду с выдачами изменения претерпели и показатели среднего чека и срока. Так, в июле средний размер ипотеки, согласно данным ОКБ, уменьшился на 20% - до 3,82 млн. А средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.

Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали, следует из статистики бюро. В июле ссуды на первичку занимали треть от всех выданных ипотек (по объему): в этом сегменте оформлено 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд рублей. Месяцем ранее - в июне - на них приходилась половина всех выдач.

Столь ощутимый спад в сегменте жилищного кредитования - результат завершения в июле части льготных госпрограмм. Из-за этого кардинально изменились основные показатели рынка. Доля ссуд на новые квартиры значительно упала, а средняя стоимость ипотеки достигла пятилетнего максимума.