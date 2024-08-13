Продавцы электроники опасаются предустановленных потерь из-за RuStore

13 августа. FINMARKET.RU - Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложенийот VK.

Просьба не поддерживать принятие инициативы о запрете продажи вустройств без предустановленного российского магазина приложений RuStore содердъжится в письме Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, "Ситилинк" и др.) от 8 августа на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко, пишет "Коммерсант" . Поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей".

В письме ассоциация указывает, что в случае принятия инициативы розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, понесут финансовые убытки и в то же время на рынке вырастут серые продажи. В письме уточняется, что сам продавец не имеет права предустанавливать маркетплейс, поэтому законопроект коснется и некоторых устройств на Android, которые не предустанавливают RuStore, в связи с чем в России может закрыться ряд торговых сетей электроники. Собеседник "Ъ" на рынке электроники добавил, что данный законопроект касается устройств Apple, Samsung, Huawei, Honor и других брендов, которые не предустанавливают российский магазин приложений.

Руководство RuStore с помощью запретов на продажу устройств без предустановленного маркетплейса надеется увеличить количество клиентов сервиса и начать продавать рекламу на этой площадке.