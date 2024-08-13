НАУФОР предложила регулировать рынок ЦФА как традиционный

13 августа. FINMARKET.RU - Центробанк мог бы применять в регулировании рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) те же подходы, что и к традиционным инструментам, считает ассоциация профучастников, пишут "Ведомости" . Объединение предлагает по аналогии с классическим фондовым рынком распространить натакой же контроль за предложением активов инвесторам (правила раскрытия информации, уведомление о рисках, тестирование и др.), за операционной и финансовой стабильностью организаций, оказывающих подобные услуги, за использованием инсайдерской информации и др. Стейблкойны в НАУФОР также расценивают как вид ЦФА, аналогичный по своей экономической сущности структурным облигациям, отметили там. Свою позицию ассоциация направила в ЦБ, говорится в ее сообщении.

Как считают в НАУФОР, законодательство о рынке ценных бумаг и закон о ЦФА в значительной мере регулируют одинаковые отношения. Предмет их регулирования отличается лишь в зависимости от того, как осуществляется учет прав по соответствующим обязательствам. Но это не связано с экономическим характером отношений и нарушает принцип технологической нейтральности. Именно это создает регуляторный арбитраж между классическими инструментами и рынком ЦФА, причем в пользу как первых, так и вторых, констатировали в объединении.

Но, отмечают в НАУФОР, следует отличать ЦФА, аналогичные ценным бумагам и другим фининструментам, от тех, которые не имеют предусмотренных законом о рынке ценных бумаг признаков фининструментов (например, ЦФА на квадратные метры): часто они представляют собой цифровую форму иных услуг, сопровождаемых учетом обязательств и контрагентов в распределенном реестре. Последние должны регулироваться в соответствии с общими правилами гражданского законодательства, оказания соответствующих услуг и законом о ЦФА, считает ассоциация.

Одновременно с распространением на ЦФА регулирования рынка ценных бумаг НАУФОР предлагает ЦБ пересмотретьсамих традиционных фининструментов, например упростить процедуру выпуска облигаций - делегировать бирже регистрацию структурных бондов, увеличить объемы выпуска долговых бумаг, не требующих регистрации проспекта, и др.