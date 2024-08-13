Нуждающихся в новом жилье впишут в единый реестр

13 августа. FINMARKET.RU - Минстрой подготовил законопроект о введении с 1 сентября 2025 г. единой системы учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет о различных категориях граждан, пишет "Коммерсант"

Сейчас списки ведут разные органы в отношении разных категорий граждан, что, как отмечает Минстрой, не позволяет цифровизировать процессы и объединить данные по всей стране (к тому же в большинстве случаев порядок учета определяется региональными законами). Это, отмечают в министерстве, приводит к неэффективному планированию бюджетов программ, что "несет в себе риски нарушения прав граждан на жилище, а также к невозможности ревизии списков и контроля полного цикла процесса улучшения жилищных условий". Среди иных негативных последствий разрозненности - медленное продвижение очереди.

Для решения этих проблем будет создан единый цифровойграждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (ЕЦРГ), оператором которого станет ДОМ.РФ. Реестр будет создан на базе Единой информсистемы жилстроительства. Будет предусмотрена возможность подключения реестра к другим системам (например, ЗАГС) для проверки сведений о гражданах. Решение, отмечают в Минстрое, не потребует бюджетных затрат - ДОМ.РФ как оператор модернизирует систему за свой счет.