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13 августа 2024 года 09:30

Нуждающихся в новом жилье впишут в единый реестр

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Евгений Епанчинцев/ТАСС
Евгений Епанчинцев/ТАСС
13 августа. FINMARKET.RU - Минстрой подготовил законопроект о введении с 1 сентября 2025 г. единой системы учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь идет о различных категориях граждан, пишет "Коммерсант".

Сейчас списки ведут разные органы в отношении разных категорий граждан, что, как отмечает Минстрой, не позволяет цифровизировать процессы и объединить данные по всей стране (к тому же в большинстве случаев порядок учета определяется региональными законами). Это, отмечают в министерстве, приводит к неэффективному планированию бюджетов программ, что "несет в себе риски нарушения прав граждан на жилище, а также к невозможности ревизии списков и контроля полного цикла процесса улучшения жилищных условий". Среди иных негативных последствий разрозненности - медленное продвижение очереди.

Для решения этих проблем будет создан единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (ЕЦРГ), оператором которого станет ДОМ.РФ. Реестр будет создан на базе Единой информсистемы жилстроительства. Будет предусмотрена возможность подключения реестра к другим системам (например, ЗАГС) для проверки сведений о гражданах. Решение, отмечают в Минстрое, не потребует бюджетных затрат - ДОМ.РФ как оператор модернизирует систему за свой счет.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  очередники,  реестр

 
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