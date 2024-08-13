.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 8,1 млрд руб. из заявленных к обмену на 35,3 млрд руб.
13 августа 2024 года 08:54
Сумма запрашиваемых в МФО займов подскочила до 30 тысяч
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
13 августа. FINMARKET.RU - По итогам 1-го полугодия т.г. средняя сумма микрозаймов, которые запрашивали граждане, выросла на 55% по сравнению с таким же периодом 2023 г. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне хотели бы получить, за год увеличился до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс., говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Компания проанализировала свыше 100 тыс. микрозаймов (Installment Loans, IL) до 100 тыс. рублей и сроком до года, оформленных по всей России разными финансовыми организациями, пишут "Известия". В то же время размер средней одобренной и выданной клиенту на руки суммы в этом же сегменте рос гораздо медленнее. Она увеличилась только на 17% - до 22,1 тыс. рублей, говорится в исследовании. В крупных МФО подтвердили "Известиям" тенденцию роста запрашиваемых сумм. Причины роста запрашиваемых сумм связаны с усиливающимся регулированием банковского сектора, говорится в исследовании Moneyman. Там поясняется: ЦБ последовательно ужесточает требования по оформлению ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (если большая часть их дохода уходит на погашение долгов). На этом фоне база заемщиков МФО активно пополняется отказным клиентским трафиком банков. Как отмечается в исследовании, еще одна причина - это ускорившаяся инфляция, из-за чего потребности клиентов в заемных средствах в моменте растут. Тем не менее средний показатель оформленных в итоге микрозаймов вырос не так значительно. Это также объясняется регуляторными ограничениями в секторе МФО, пояснил Александр Пустовит из Moneyman. Изменения направлены на снижение темпов роста закредитованности граждан и пересмотр на этом фоне скоринговой политики в сторону ужесточения.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.