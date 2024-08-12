Зарплаты учителей и врачей в разных регионах отличаются в 5 раз

12 августа. FINMARKET.RU - До конца 2024 года в России будет разработана новая система оплаты труда бюджетников, а с 2025 года ее опробуют в пилотных регионах, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Он выделил две ключевые проблемы в сфере оплаты труда в бюджетной сфере: низкий размер заработной платы и ее высокая межрегиональная дифференциация. В 2023 году разница между средней зарплатой врачей и учителей в самом высокооплачиваемом регионе и самом низкооплачиваемом составила 5 и 5,5 раза соответственно.

"Если посмотреть по данным Росстата, средняя заработная плата врачей в 2023 году составила 53 739 рублей в Республике Ингушетия, это самое низкое значение, и 268 806 рублей в Чукотском автономном округе, то есть в 5 раз больше. Дифференциация по заработной плате у учителей составляет 5,5 раза: от 25 959 рублей в Республике Ингушетия до 142 692 рублей в Чукотском автономном округе. Такая ситуация приводит к перетоку кадров в регионы, где платят высокие зарплаты: Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО, Москву, Санкт-Петербург", - рассказал Шмаков.

По его словам, такая разница в зарплатах возникла после отменены единой тарифной сетки, обеспечивавшей в бюджетной сфере одинаковый размер вознаграждения за равный труд. От нее поэтапно отказались с 2008 года до конца 2010 года, напомнил председатель Федерации независимых профсоюзов. Сейчас каждый регион устанавливает системы оплаты труда самостоятельно, исходя из своего финансового положения.

По мнению Шмакова, за работу одинаковой интенсивности в одной и той же профессии вне зависимости от региона и места работы люди должны получать примерно одинаковую зарплату." Оклад должен быть одинаковый и в Ингушетии, и в Ханты-Мансийске. И зависеть он должен от квалификации и сложности труда в конкретной профессии", - подчеркнул он..