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12 августа 2024 года 09:35
Растет спрос на ранние бронирования отелей на Новый год
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Александр Демьянчук/ТАСС
12 августа. FINMARKET.RU - Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили "Ведомостям" в "Яндекс путешествиях". Абсолютных показателей в компании не предоставили. Существенный рост раннего бронирования в июле подтвердили и в других онлайн-сервисах. Ранние брони отелей в июле через OneTwoTrip выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом, сообщила "Ведомостям" руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова. По словам представителя МТС Travel, в июле количество ранних бронирований отелей на новогодние каникулы через МТС Travel и Bronevik.com (куплен МТС в июле 2022 г.) выросло на 80% год к году. Но львиная доля новогодних бронирований так или иначе делается в последние месяцы календарного года, отметил он. На сервисе Ostrovok, по словам его представителя, число бронирований отелей и апартаментов в России и за рубежом с датами заезда на новогодние выходные (с 27 декабря по 12 января) превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 66%. При этом на ранние бронирования отелей за рубежом спрос вырос втрое, в России - на 46%. Бронировать заранее россияне стали не только отели, но и авиабилеты. В июле число забронированных авиабилетов с вылетом в новогодние праздники выросло в 1,5 раза к июлю 2023 г. и в 2,5 раза - к июню этого года, сообщил "Ведомостям" представитель S7. Он отметил, что схожая динамика бронирований наблюдалась в 2019 г., т. е. потребительский спрос постепенно "возвращается в норму". Почти треть ранних бронирований авиабилетов, по данным S7, приходится на международные направления: Таиланд, Турция и Китай. Из российских маршрутов пассажиры авиакомпании выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Москву, отметил представитель авиакомпании. Самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России - Краснодарский край, Москва и Московская область, сообщил представитель "Яндекс путешествий".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, туризм, бронирование
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