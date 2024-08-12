Участники топливного рынка отмечают задержки с отгрузками

12 августа. FINMARKET.RU - Участники топливного рынка все чаще сталкиваются с продлением сроков отгрузки купленных на бирже бензина и дизтоплива со стороны НПЗ и даже дефолтами по таким сделкам, пишет "Коммерсант" . Наиболее критичная ситуация складывается по бензинам Аи-95 и Аи-100, спрос на которые стремительно повышается.

Стоимость Аи-100 на НПЗ уже превышает 100 тыс. рублей за тонну, а срок отгрузки в ряде случаев - более двух месяцев, отмечает один из собеседников газеты. За последние несколько месяцев продлевается около 10% сделок по бензину и дизтопливу, оценивают два источника на топливном рынке. Участники рынка связывают срывы сроков отгрузок с дефицитом этих марок в условиях, когда нефтяникам необходимо снабжать собственные сети АЗС, недостатком цистерн и ситуацией на сети ОАО "РЖД". Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что на отгрузки нефтепродуктов с НПЗ влияет резкое снижение эффективности диспетчеризации на сети ОАО "РЖД". "Цистерны поданы, разрешения ГУ-12 получены, но дополнительные согласования от РЖД в соответствии с динамической моделью загрузки инфраструктуры и суточным клиентским планом погрузки не удается получить, поэтому возникают простои", - отмечает эксперт.