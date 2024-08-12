Региональные банки КНР прекращают принимать платежи из РФ

12 августа. FINMARKET.RU - Ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться приниматьиз РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом, рассказал "Известиям" гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

"С мая 2024 года мы производили расчеты через небольшой региональный банк в Китае. Такую возможность предоставляли несколько локальных финорганизаций. В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов - уже около месяца у нас висит платеж, - поделилась гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.

До этого предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации КНР находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций от США, считает Кизевич.

С этим согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, небольшие китайские банки, работающие на внутренний рынок, несколько месяцев подряд были "запасным аэродромом" и проводили расчеты с РФ. Это была для них новая ступень развития и дополнительный источник дохода. Однако можно предположить, что поступило предупреждение и возможный риск перевесил все плюсы, отметил эксперт.

Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту.