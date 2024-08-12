.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 августа 2024 года 08:29
Региональные банки КНР прекращают принимать платежи из РФ
|0
Сергей Карпухин/ТАСС
12 августа. FINMARKET.RU - Ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом, рассказал "Известиям" гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. "С мая 2024 года мы производили расчеты через небольшой региональный банк в Китае. Такую возможность предоставляли несколько локальных финорганизаций. В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов - уже около месяца у нас висит платеж, - поделилась гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич. До этого предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации КНР находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций от США, считает Кизевич. С этим согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, небольшие китайские банки, работающие на внутренний рынок, несколько месяцев подряд были "запасным аэродромом" и проводили расчеты с РФ. Это была для них новая ступень развития и дополнительный источник дохода. Однако можно предположить, что поступило предупреждение и возможный риск перевесил все плюсы, отметил эксперт. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.