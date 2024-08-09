Сети связи исключат из состава общего имущества многоквартирного дома

9 августа. FINMARKET.RU -связи предлагается исключить из состава общего имущества многоквартирного. Соответствующие изменения в "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" инициировал Минстрой, пишет "Российская газета" . Эксперты ожидают, что эти меры позволят завершить работу по искоренению такого явления, как "телеком-рабство", когда абонент не имеет возможности выбирать себе провайдера и вынужден заключать договор с тем, кого ему навязала управляющая компания.

Изменения потребовались в связи с принятием закона о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Один из его пунктов дополнен абзацем: "В состав общего имущества не включаются сети связи, необходимые для оказания услуг связи собственникам помещений в многоквартирном доме или нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме по договорам социального найма".

"Эта мера по выносу сетей из состава общего имущества МКД действительно необходима для ускорения реализации закона - планируется, что к сентябрю следующего года он должен быть исполнен в части демонтажа оборудования в тех домах, откуда операторы уходят, или в части замены оборудования в домах, где операторы остаются. Будем внимательно мониторить реализацию закона", - сообщал ранее "РГ" глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Как следует из норм закона, телекоммуникационные операторы, которые продолжат работу, будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование уже по единым стандартам. Интернет-провайдеры, с кем договоры не перезаключат, должны будут это оборудование демонтировать. Эксперты отмечают, что в конечном счете комплекс предложенных мер приведет к тому, что доступность интернета для граждан повысится, а беспорядка в подъездах станет меньше.

"Сети, строящиеся операторами в домах, будут являться их собственностью", - отмечают в МТС, добавляя, что это "дальнейшее закрепление изменений в законодательство, облегчающих доступ операторов связи в многоквартирные дома".