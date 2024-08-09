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09 августа 2024 года 10:12
Сети связи исключат из состава общего имущества многоквартирного дома
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DPA/TACC
9 августа. FINMARKET.RU - Сети связи предлагается исключить из состава общего имущества многоквартирного дома. Соответствующие изменения в "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" инициировал Минстрой, пишет "Российская газета". Эксперты ожидают, что эти меры позволят завершить работу по искоренению такого явления, как "телеком-рабство", когда абонент не имеет возможности выбирать себе провайдера и вынужден заключать договор с тем, кого ему навязала управляющая компания. Изменения потребовались в связи с принятием закона о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Один из его пунктов дополнен абзацем: "В состав общего имущества не включаются сети связи, необходимые для оказания услуг связи собственникам помещений в многоквартирном доме или нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме по договорам социального найма". "Эта мера по выносу сетей из состава общего имущества МКД действительно необходима для ускорения реализации закона - планируется, что к сентябрю следующего года он должен быть исполнен в части демонтажа оборудования в тех домах, откуда операторы уходят, или в части замены оборудования в домах, где операторы остаются. Будем внимательно мониторить реализацию закона", - сообщал ранее "РГ" глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Как следует из норм закона, телекоммуникационные операторы, которые продолжат работу, будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование уже по единым стандартам. Интернет-провайдеры, с кем договоры не перезаключат, должны будут это оборудование демонтировать. Эксперты отмечают, что в конечном счете комплекс предложенных мер приведет к тому, что доступность интернета для граждан повысится, а беспорядка в подъездах станет меньше. "Сети, строящиеся операторами в домах, будут являться их собственностью", - отмечают в МТС, добавляя, что это "дальнейшее закрепление изменений в законодательство, облегчающих доступ операторов связи в многоквартирные дома".
Опубликовано Финмаркет
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