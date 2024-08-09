Качество сектора МСП улучшают господдержка и особенности учета

9 августа. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития подвели итоги господдержки секторав первой половине 2024 года. Из данных министерства следует, что в рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ субъекты малого и среднего бизнеса привлекли 692 млрд руб. Показатель за тот же период прошлого года - 770 млрд руб. Сдвиг части расходов на реализацию нацпроекта МСП на 2-е полугодие может быть связан с предполагаемым ростом спроса на льготные программы в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.

В министерстве отмечают, что особой популярностью у предпринимателей пользовалась "Программа 1764" - по ней микро- и малые предприятия привлекали кредиты по ставке 15%, средние - 13,5%, пишет "Коммерсант"

При этом банки в 1-м полугодии предлагали МСП кредиты по ставкам от 20% до 28% годовых. Активнее в первой половине года предприниматели пользовались и программой "зонтичных" поручительств Корпорации МСП: по ней было заключено более 22,2 тыс. договоров на общую сумму 208 млрд руб. (за такой же период 2023-го - 7,2 тыс. на 93 млрд).

По словам министра экономики Максима Решетникова, основная поддержка в январе-июне была сосредоточена в "реальных секторах, обеспечивающих развитие экономики предложения".

В Минэкономики настаивают, что финансовая поддержка в рамках нацпроекта уже привела к качественному росту сектора.