НИУ ВШЭ: отток капитала из России замедлился

9 августа. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале чистыйкапитала из России сократился на $10 млрд - до $18 млрд к первым трем месяцам года. Об этом говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова, пишут "Известия"

Вo 2-м квартале 2023 г. отток капитала был значительно меньше - $7 млрд, сказано в обзоре.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отток капитала из России замедлился из-за того, что импорт товаров в страну сокращается. В обзоре ВШЭ отмечается, что отток снижается пятый квартал подряд, несмотря на высокий внутренний спрос.

Кроме того, по словам Мильчаковой, роль в сокращении оттока капитала с апреля по июнь играет и сезонный фактор. "Импортеры, как правило, заключают контракты и проводят закупки в конце или в начале года - а в середине спрос снижается", - назвала эксперт еще одну причину.

Влияет на объем оттока капитала и то, что россияне резко сократили вывод средств за границу. По данным ЦБ, в июне они пополнили иностранные счета на 12 млрд рублей после 71 млрд в мае.

При этом в целом говорить об устойчивом сокращении оттока капитала пока преждевременно, полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Спрос на импорт и расчеты с зарубежными контрагентами сохраняется. Тем не менее этот процесс под контролем и вряд ли показатели будут выходить за критические значения, полагает эксперт.

Как говорит Мильчакова, в конце года и в начале следующего можно ожидать сезонного роста спроса на импорт и, соответственно, увеличения оттока капитала.

А обзоре ВШЭ также отмечается, что снижение импорта стало одним из факторов укрепления реального эффективного курса рубля на протяжении трех последних кварталов. Чем меньше российские компании закупают товаров за рубежом - тем меньше спрос на валюту со стороны импортеров на внутреннем рынке.