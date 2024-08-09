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09 августа 2024 года 08:19
НРД сможет не соблюдать требования к размещению денег в банках
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DPA/TACC
9 августа. FINMARKET.RU - Центробанк решил сделать некоторые послабления в регулировании деятельности центрального депозитария, которым сейчас является НРД, пишут "Ведомости". В новом проекте указания ЦБ предлагает, как уже делал это ранее, позволить НРД размещать деньги в российских и дружественных банках с ограничениями по уровню кредитного рейтинга и объему вложений, но теперь делает оговорку: при наличии мотивированного ходатайства и разрешения Банка России депозитарий может не соблюдать все эти условия. Согласно действующей версии указания, НРД может размещать деньги в российских банках, а также банках-депозитариях, учрежденных в странах - членах ОЭСР или ЕС с высоким уровнем доходов, а также в странах СНГ. Впервые изменения в указание ЦБ предложил в мае, когда опубликовал первую версию документа. Регулятор предлагает внести несколько уточнений. Первое - ужесточить требование к отечественным банкам в части наличия кредитных рейтингов, которых предлагается иметь два вместо одного, как сейчас. Но главное, что хочет сделать ЦБ, - это позволить НРД размещать деньги в банках дружественных стран, но не более 10% от величины собственных средств. У НРД этот показатель по итогам прошлого года в 12 раз превышал установленный в законодательстве минимальный размер - 47 млрд против 4 млрд руб. Среди новых изменений в указание главным является оговорка о том, что центральный депозитарий вправе направить в Банк России мотивированное ходатайство о невозможности соблюдения описанных выше условий размещения средств в российских и иностранных банках. ЦБ рассматривает ходатайство и в случае его удовлетворения направляет депозитарию информацию об установлении временных условий не более чем на один год. Также в новой версии проекта ЦБ уточняет требования в отношении банков СНГ: открывать счета НРД сможет только в центральных банках государств - участников объединения, а не в центральных депозитариях, как сейчас. Также ЦБ намерен позволить НРД открывать счета в расчетных небанковских кредитных организациях, но не уточняет, в каких странах. Как заявил ""Ведомостям" представитель НРД, изменения будут учтены в основной деятельности НРД как центрального депозитария и кредитной организации для обеспечения выполнения им функций, предусмотренных законодательством и договорами.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, указание, НРД, деятельность
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