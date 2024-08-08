Компании наращивают наем временных сотрудников

8 августа. FINMARKET.RU - Российские компании наращивают долю временных сотрудников в коллективе, пишет "Российская газета"

Спрос на временных сотрудников начал расти с конца 2023 года и продолжается до сих пор, сообщили в СДЭК. За первую половину года количество вакансий для таких сотрудников выросло на 55%, сообщили в hh.ru. Рост спроса на работников, нанятых на ограниченный срок, прослеживается и в данных Росстата: в первом квартале этого года число таких работников выросло на 9% относительно прошлого года, рассказывает Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Центра "ИНСАП" ИПЭИ Президентской академии. Но доля временных сотрудников на российском рынке труда пока не превышает 4%, или 2,7 млн человек.

Больше всего таких вакансий стало для продавцов-кассиров - на 122%. Также среди самых востребованных временных профессий курьеры, операторы колл-центров, менеджеры по продажам и водители. С такими соискателями обычно подписывают срочный договор на короткий срок, например, на несколько месяцев.

Раньше временными часто считались сезонные работники, к примеру, их было достаточно много в сельском хозяйстве, строительстве, где основной объем работ приходится на летний период. Также временные сотрудники массово задействованы в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса. На несколько месяцев нанимают горничных, администраторов, официантов и поваров. А также инструкторов, гидов, экскурсоводов, актеров и аниматоров.

Теперь временных сотрудников активно нанимают маркетплейсы. Самый востребованный период в этом плане - с сентября по декабрь. Так как перед новогодними праздниками нагрузки увеличиваются и компаниям необходимо нанимать дополнительный персонал.