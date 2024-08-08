Банки увеличивают долю одобрений по кредитам наличными

8 августа. FINMARKET.RU - На рынке потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования ЦБ сформировались две противоположные тенденции.сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными. Спрос на автокредиты сохраняется высоким на фоне ожиданий введения утильсбора и роста ставок, что нивелирует введение жесткого регулирования. В потребительском кредитовании банки все больше ориентируются на качественных клиентов, так как ужесточение требований ЦБ сокращает клиентскую базу в этом сегменте, пишет "Коммерсант"

Как результат, можно ожидать, что корреляция между запрошенной клиентом суммой и реально одобренной будет продолжать оставаться высокой. Банки наращивают кредитный риск на проверенных действующих клиентов быстрее, чем сокращают выдачи новым клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснил старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. В потребительском кредитовании регулятор задействовал практически полный арсенал для охлаждения - резко ужесточил риск-веса и макропруденциальные лимиты, ввел полный запрет кредиток с ПДН более 80%. В таких условиях в первую очередь сокращается одобрение клиентов "с улицы", а повышение лимитов на клиентов с историей обслуживания в банке поддерживает темпы роста бизнеса.