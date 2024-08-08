Экспорт газа из России к 2050 году может вырасти почти втрое

8 августа. FINMARKET.RU - Объемы экспорта газа из России к 2050 г. могут вырасти почти втрое, угля - на 59%, нефти - на 3,8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой "Энергостратегии 2050", пишут "Ведомости"

Наибольший рост по показателям производства и поставок за рубеж Минэнерго прогнозирует по газу. Предполагается, что его добыча в 2030 г. должна составить 922 млрд куб. м, в 2050 г. - превысить 1 трлн куб. м. В прошлом году, согласно материалам, в стране было добыто 638 млрд куб. м газа (-5% к 2022 г.).

должен последовательно расти и, по прогнозам Минэнерго, достигнуть в 2030 г. 359 млрд куб. м, а в 2050-м - 421 млрд куб. м. В сравнении с 2023 г. он увеличится на 151 и 194% соответственно. Из общего объема экспорта в 2030 г. по трубопроводам будет поставлено 176 млрд куб. м, в виде сжиженного природного газа (СПГ) - 183 млрд куб. м, а в 2050-м - 176 млрд и 245 млрд куб. м соответственно. Таким образом, экспорт трубопроводного газа к 2050 г., по прогнозам министерства, должен вырасти в 1,7 раза, а СПГ - почти в шесть раз.

Добыча угля, как ожидают в Минэнерго, вопреки снижению доли этого вида топлива в энергобалансе страны, также будет расти. В 2030 г. она достигнет 482 млн т, а в 2050-м составит 556 млн т (+27% в сравнении с 2023 г.). Экспорт угля увеличится с 213 млн т в прошлом году до 254 млн т в 2030 г., а в 2050 г. составит 338 млн т.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов считает прогнозные оценки Минэнерго по добыче и экспорту газа и нефти завышенными. Он напомнил о проблемах с СПГ-технологиями и танкерами-газовозами ледового класса. Удержать добычу нефти до 2050 года на уровне 540 млн т, по мнению Котова, также "будет непросто". Старые месторождения Западной Сибири уже сейчас обводнены более чем на 90%. Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Людмила Рокотянская отметила, что реализация прогноза по наращиванию добычи и экспорта газа будет зависеть от геополитической ситуации и строительства нового газопровода в Китай "Сила Сибири - 2".