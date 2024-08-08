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08 августа 2024 года 08:19
В программу долгосрочных сбережений вложились 900 тыс. россиян
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - За семь месяцев действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) россияне заключили 900 тыс. таких договоров на 46 млрд рублей, сообщили "Известиям" в ЦБ. В программу долгосрочных сбережений готов вложиться каждый седьмой россиянин (14%). Это следует из опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) совместно с Минфином. В нем приняли участие почти 700 тыс. человек. ПДС - это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет. Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Программа начала работать с января этого года. При этом в июне президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с ЦБ принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе - объем вложений должен достичь не менее 250 млрд рублей в 2024 году и 1% ВВП - в 2026-м. Минфин России ведет активную работу по повышению привлекательности программы и исполнению поручения президента, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что всё больше людей готовы вступить в ПДС - это говорит о востребованности инструмента. Изначально предполагалось, что государство будет софинансировать вложения участников до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые три года после вступления в ПДС. Однако в июле президент подписал закон, который увеличивает этот период до 10 лет. Кроме того, в июне Владимир Путин поручил особое внимание обратить на стимулирование работодателей софинансировать взносы в ПДС.
Опубликовано Финмаркет
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