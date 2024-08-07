"Заморозка" пенсий приводила к ежегодным потерям бюджета и фондов примерно 190 млрд руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам увеличит их доходы и отчисления в Соцфонд с их зарплат, в том числе на обязательное медицинское страхование, которым пенсионеры активно пользуются. "Заморозка" пенсий приводила к потерям бюджета и фондов примерно в 190 млрд рублей ежегодно. Дополнительные деньги в руках пенсионеров поддержат потребительский спрос и позволят создать "серебряную экономику", рассказал в интервью "Российской газете" профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов.

Отвечая на вопрос, каким будет экономический эффект решения об индексации пенсий работающим пенсионерам, Сафонов заметил, что в первую очередь это скажется на численности работающих пенсионеров. Создаст условия, при которых они продолжат трудовую деятельность, а их работодатели - уплату с их зарплат налогов и страховых взносов. Устранит те схемы, которые используются для обхода "заморозки" индексации пенсий работающим пенсионерам, которые делают сам механизм отмены индексации неэффективным.

По словам профессора, граждане, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста, освоили механизмы обхода ограничений, которые позволяют им пересчитать пенсию. Они оставляют занятость ради пересчета. Если в 2014 году количество работающих пенсионеров составляло 15 млн, то сейчас меньше 8 млн.

Говоря о том, к каким последствиям приводит уход пенсионеров с работы, Сафонов сообщил: "Речь идет о миллионах людей пенсионного возраста, с зарплат которых перестают уплачиваться страховые взносы и НДФЛ. При этом они активно пользуются медицинскими услугами, но их отчисления не поступают на ОМС. В итоге объем недополученных поступлений в фонды иможно оценить примерно в 190 млрд рублей в год".

Эксперт также отметил, что в стране 41 млн пенсионеров, которые создают объем спроса в 11 трлн рублей. Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 - 177 млрд, в 2027 году - 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику., резюмировал Сафонов.

По его словам, возвращая механизм индексации пенсий, государство делает вклад в поддержку российских производителей.