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07 августа 2024 года 09:44
Рост чистой прибыли страховщиков в этом году существенно замедлится
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ZUMA/TACC
7 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года прирост чистой прибыли страховщиков может замедлиться по сравнению с предшествующим годом. Согласно оценке аналитиков НКР, рост чистой прибыли по итогам 2024 года составит всего 7% против 56% годом ранее, пишет "Коммерсант". При этом, по оценке агентства, общий финансовый результат отрасли по итогам года можно оценить в 323 млрд руб. против 302 млн в предшествующем году. Резкий рост прибыли в 2023 г. объясняется тем, что в 2022 г. произошла девальвация рубля, а также росла стоимость урегулирования страховых случаев, в частности ремонта по ОСАГО, что привело к увеличению тарифов, поясняет директор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев. В 2023 г. снизилась инфляция, укрепился рубль, что уменьшило издержки страховых компаний при повышении тарифов. Также росли продажи страхования, привязанного к кредитам, в частности кредитного страхования жизни. Однако эти факторы уже не будут действовать в таком же масштабе в 2024 году. В исследовании НКР отмечается, что по итогам 1-го полугодия значительно выросли доходы страховщиков от страховой деятельности при одновременном снижении доходов от инвестиций. Однако по итогам года страховщики и эксперты ожидают изменения динамики.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, страховщики, прибыль, год, прогноз
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