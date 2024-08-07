Рост чистой прибыли страховщиков в этом году существенно замедлится

7 августа. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года прирост чистой прибыли страховщиков может замедлиться по сравнению с предшествующим годом. Согласно оценке аналитиков НКР, рост чистой прибыли по итогам 2024 года составит всего 7% против 56% годом ранее, пишет "Коммерсант"

При этом, по оценке агентства, общий финансовый результат отрасли по итогам года можно оценить в 323 млрд руб. против 302 млн в предшествующем году.

Резкий рост прибыли в 2023 г. объясняется тем, что в 2022 г. произошла девальвация рубля, а также росла стоимость урегулирования страховых случаев, в частности ремонта по ОСАГО, что привело к увеличению тарифов, поясняет директор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев. В 2023 г. снизилась инфляция, укрепился рубль, что уменьшило издержки страховых компаний при повышении тарифов. Также росли продажи страхования, привязанного к кредитам, в частности кредитного страхования жизни.

Однако эти факторы уже не будут действовать в таком же масштабе в 2024 году.

В исследовании НКР отмечается, что по итогам 1-го полугодия значительно выросли доходы страховщиков от страховой деятельности при одновременном снижении доходов от инвестиций. Однако по итогам годаи эксперты ожидают изменения динамики.