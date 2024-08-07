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07 августа 2024 года 08:50
Объем кредитов россиян достиг 37 трлн руб.
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Сергей Карпухин/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Россияне в этом году продолжили активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. Общий объем кредитов населения по итогам 1-го полугодия достиг 37 трлн рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России. Там уточнили: с января по июль розничный портфель (в него входят потребзаймы, ипотека и автокредиты) вырос на 10%, или на 3,4 трлн. В прошлом году динамика была более сдержанной. За аналогичный период 2023-го объем ссуд россиян увеличился на 9,5%, или на 2,6 трлн рублей, уточнили в ЦБ. Причем ставки в прошлом году были значительно ниже. Существенную часть прироста в этом году обеспечила ипотека (1,7 трлн рублей), сообщили в ЦБ, отметив, что такая динамика связана с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой. Необеспеченное кредитование в 1-м полугодии т.г. также росло высокими темпами (на 1,3 трлн рублей), добавили в Центробанке. Там пояснили: это связано с высокой потребительской активностью из-за увеличения доходов населения. Значительный объем выдач в последние месяцы также пришелся на кредитки, добавили в ЦБ. Ставки в этом сегменте всегда были высокими, поэтому они менее чувствительны к росту ключевой. Кроме того, в условиях высокой доходности по вкладам клиенты могли активнее использовать бесплатный период по кредитным картам. В крупнейших российских банках подтвердили значительное повышение выдач займов в январе - июне 2024 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Опубликовано Финмаркет
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