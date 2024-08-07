Сколько будет стоить обед в кафе

7 августа. FINMARKET.RU - Средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне-июле вырос c 9% до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс), пишут "Ведомости"

В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат. В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне - июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром - в 337 руб. (+9%).

При этом продажи супов и салатов, по данным "Чек индекса", в натуральном выражении (количестве порций) выросли на 12% каждые, горячего с гарниром - на 15%. Абсолютных значений в компании не приводят.

Динамику роста цен на готовые блюда за последние 12 месяцев подтверждают опрошенные "Ведомостями" участники рынка общественного питания.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает повышение цен ви ресторанах закономерным. "Есть проблемы с урожаем в России из-за заморозков по ряду культур, в том числе по картофелю. Арендная плата из-за увеличения процентных ставок растет, кадровый голод на фоне оттока мигрантов приводит к необходимости повышать зарплаты", - перечисляет он.

Во 2-м полугодии давление на маржинальность ресторанного бизнеса, скорее всего, сохранится, поэтому цены продолжат расти, полагает Бурмистров. При этом покупатели, по его словам, реагируют на повышение цен в общепите переориентацией на покупки готовой еды в торговых сетях.