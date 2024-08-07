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07 августа 2024 года 10:16
Сколько будет стоить обед в кафе
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Владимир Гердо/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне-июле вырос c 9% до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупный оператор фискальных данных, учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс), пишут "Ведомости". В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат. В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне - июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром - в 337 руб. (+9%). При этом продажи супов и салатов, по данным "Чек индекса", в натуральном выражении (количестве порций) выросли на 12% каждые, горячего с гарниром - на 15%. Абсолютных значений в компании не приводят. Динамику роста цен на готовые блюда за последние 12 месяцев подтверждают опрошенные "Ведомостями" участники рынка общественного питания. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает повышение цен в кафе и ресторанах закономерным. "Есть проблемы с урожаем в России из-за заморозков по ряду культур, в том числе по картофелю. Арендная плата из-за увеличения процентных ставок растет, кадровый голод на фоне оттока мигрантов приводит к необходимости повышать зарплаты", - перечисляет он. Во 2-м полугодии давление на маржинальность ресторанного бизнеса, скорее всего, сохранится, поэтому цены продолжат расти, полагает Бурмистров. При этом покупатели, по его словам, реагируют на повышение цен в общепите переориентацией на покупки готовой еды в торговых сетях.
Опубликовано Финмаркет
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