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06 августа 2024 года 09:07

Июль стал успешным для привлечения средств в ПИФы

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Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
6 августа. FINMARKET.RU - Июль стал лучшим месяцем в этом году по объему чистого привлечения средств в розничные паевые фонды и вторым в истории. По данным Investfunds, чистый приток в них составил 56 млрд руб., более чем в два раза превысив результат июня. Повышенный спрос сохраняется на фонды денежного рынка, которые выиграли от ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, пишет "Коммерсант".

В ближайшие месяцы основные тенденции начала года сохранятся, а именно - вывод средств из фондов облигаций в пользу фондов денежных. По мнению директора по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максима Быковца, изменение тренда и рост спроса на фонды акций могут наступить не ранее четвертого квартала по мере выхода на плато значения по ключевой ставке и изменения риторики ЦБ. На этом фоне инвесторы могут начать закладывать в котировки акций возможное снижение ставки. Тогда, как считает руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров, может вырасти интерес инвесторов к технологическим компаниям и банкам. "Если в сентябре регулятор не повысит ставку, то тогда инвесторы могут обратить внимание и на долговой рынок, в частности, на длинные облигации, в которых смогут зафиксировать высокую доходность", - отметил Макаров.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ПИФы,  инвестиции

 
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