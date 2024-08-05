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05 августа 2024 года 11:40
ЦБ намерен повысить уровень безналичной оплаты в регионах
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - Банк России предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и с использованием СБП, чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в регионах. Эта и ряд других инициатив содержатся в презентации регулятора по развитию безналичной оплаты, пишут "Ведомости". Мероприятия по повышению финансовой доступности и развитию безналичных расчетов проводятся ЦБ на всей территории страны. Еще одна идея - на уровне нормативных актов включить обязательность приема безналичной оплаты для всех организаций или проектов, получающих бюджетное финансирование. Также ЦБ предлагает перевести субсидии и компенсации, выплачиваемые из бюджета, на механизм электронного сертификата, который активируется только при условии безналичной оплаты. Для развития безналичной оплаты в регионах среди инициатив есть и запуск на базе карты "Мир" таких проектов, как карта жителя региона/города, транспортная карта, карта студента, карта школьника, карта туриста и др. По итогам года ЦБ ожидает, что доля безналичных платежей в России вырастет до уровня 84-85%, говорила первый зампред Банк РоссииОльга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России 4 июля.
Опубликовано Финмаркет
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