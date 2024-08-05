Почему подросткам хотят запретить открывать счета без согласия родителей

5 августа. FINMARKET.RU - В России хотят запретить банкам открыватьнесовершеннолетним без согласия их законных представителей. Соответствующий законопроект недавно прошел первое чтение в Госдуме, одобрило его и правительство, пишет "Российская газета" . Одна из причин такой инициативы, как отмечают депутаты и эксперты, - дропперство среди подростков, когда с помощью подставных лиц мошенники выводят деньги со счетов обманутых россиян.

Сейчас банки могут открывать вклады несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей, а также банковские счета, или дебетовые карты, на что ранее указывало Минпросвещения в своих рекомендациях, - например, для зачисления на них зарплаты, стипендии, чтобы дальше распоряжаться этими средствами.

по операциям и сумма как по карте, так и по вкладам законодательно не установлены, рассказала "РГ" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". То есть правила диктует финансовая организация, в которой открывается счет.

ЦБ, в свою очередь, советовал банкам все-таки запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия законных представителей. Но некоторые банки продолжали открывать счета и формально приравнивали вклад к банковскому счету, рассказала "РГ" Евгения Лазарева, руководитель проекта "За права заемщиков" Народного фронта.

Ряд банков все же ограничивает возможность открытия счета обязательным присутствием законного представителя, внесением его данных в заявление, говорит Дайнеко. Правда такие формальные ограничения применяются не везде, поэтому у подростка есть возможность открыть банковский счет, даже виртуальный карточный, без участия родителей. В результате встречались случаи, когда дебетовые карты, полученные без согласия, использовались противоправно. Например, фиксировались случаи дропперства - финансового мошенничества, когда злоумышленники скупали у подростков карты и использовали их для перевода и обналичивания средств обманутых граждан.

По словам руководителя проекта "За права заемщиков" Народного фронта, откуда и последовало данное предложение, несовершеннолетний сейчас совершает сделки только с письменного согласия своих законных представителей. Однако статья не предусматривает возможности такого лица самостоятельно заключать договор банковского счета, а также принимать на себя кредитные обязательства, рассказала она. И добавила: такую формулировку нужно внести в закон, чтобы банки не интерпретировали его по-своему.

Законодательная инициатива, по мнению Дайнеко, станет оправданным инструментом, чтобы противодействовать вовлечению несовершеннолетних в преступные схемы. Среди минусов инициативы она назвала возможные сложности для самозанятых или работающих подростков, которым необходимо иметь свои счета.