Автономера больше не будут выставлять на аукционы

5 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и МВДприостановили работу по созданию аукционов для торговли так называемыми красивыми автономерами - государственными регистрационными знаками (ГРЗ) с запоминающимся сочетанием цифр и букв. Это следует из ответа правительственных чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, пишет "Коммерсант"

"Разработка в настоящее время не ведется",- сообщил парламентарию, который интересовался судьбой вызвавшего когда-то оживленное обсуждение проекта, замминистра экономики Алексей Херсонцев.

Первый замглавы МВД Александр Горовой добавил, что "продолжение работы по рассматриваемому вопросу преждевременно", и проекта закона нет в плане законопроектной деятельности кабмина, также нет соответствующих поручений президента, премьера или Конституционного суда.

Между темпо продаже автономеров проводятся и сегодня (услуги предоставляют коммерческие фирмы), но по схеме, принципиально отличающейся от предлагавшейся Минэкономики и МВД.