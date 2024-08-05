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05 августа 2024 года 10:26

Автономера больше не будут выставлять на аукционы

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Иван Ноябрев/ТАСС
Иван Ноябрев/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и МВД РФ приостановили работу по созданию аукционов для торговли так называемыми красивыми автономерами - государственными регистрационными знаками (ГРЗ) с запоминающимся сочетанием цифр и букв. Это следует из ответа правительственных чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, пишет "Коммерсант".

"Разработка в настоящее время не ведется",- сообщил парламентарию, который интересовался судьбой вызвавшего когда-то оживленное обсуждение проекта, замминистра экономики Алексей Херсонцев.

Первый замглавы МВД Александр Горовой добавил, что "продолжение работы по рассматриваемому вопросу преждевременно", и проекта закона нет в плане законопроектной деятельности кабмина, также нет соответствующих поручений президента, премьера или Конституционного суда.

Между тем аукционы по продаже автономеров проводятся и сегодня (услуги предоставляют коммерческие фирмы), но по схеме, принципиально отличающейся от предлагавшейся Минэкономики и МВД.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  авто,  госномера,  аукционы

 
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