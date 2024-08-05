- непредставление налоговой декларации - 1,5 млрд;
- непредъявление сведений, необходимых для контроля - 508 млн;
- неправомерное несообщение информации - 292 млн;
- неуведомления об участии в иностранных организациях - 71 млн;
- неявку в налоговую и отказ от дачи показаний в качестве свидетеля - 18,5 млн.
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05 августа 2024 года 09:30
Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%
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Павел Ворожцов/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - В январе-мае в федеральный бюджет поступили 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан. Это, как свидетельствует статистика ФНС, на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (1,4 млрд), пишут "Известия". Всего же план на 2024 г. предусматривает 5,1 млрд доходов по соответствующей статье,. Как уточняется в документе службы, речь идет о моментах, закрепленных в 16-й главе Налогового кодекса. Всего этот раздел содержит 31 вид нарушений, в том числе самую популярную статью - неуплату сборов, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. В статистике ФНС не приводятся цифры отдельно по неуплате налогов - только за нарушения, связанные с этим. По данным службы, наибольшие доходы в этом году поступили от санкций за:
Опубликовано Финмаркет
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