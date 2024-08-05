Доходы бюджета от налоговых штрафов выросли на 70%

5 августа. FINMARKET.RU - В январе-мае в федеральныйпоступили 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан. Это, как свидетельствует статистика ФНС, на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (1,4 млрд), пишут "Известия" . Всего же план на 2024 г. предусматривает 5,1 млрд доходов по соответствующей статье,.

Как уточняется в документе службы, речь идет о моментах, закрепленных в 16-й главе Налогового кодекса. Всего этот раздел содержит 31 вид нарушений, в том числе самую популярную статью - неуплату сборов, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

В статистике ФНС не приводятся цифры отдельно по неуплате налогов - только за нарушения, связанные с этим. По данным службы, наибольшие доходы в этом году поступили от санкций за: