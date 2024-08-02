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02 августа 2024 года 11:15
Загранучреждениям РФ разрешат тратить валюту на месте
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IMAGO/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал проект постановления правительства, дающий бюджетополучателям за границей право расходовать возвращенные им долги в валюте на собственные нужды без обязательного возврата их в бюджет. Для этого, пишет "Коммерсант", министерство предлагает поправить п. 19 постановления от 29 декабря 2023 года №2369 - оно описывает особенности исполнения бюджета на 2024-2026 годы. Как отмечает Минфин в пояснительной записке к документу, "в условиях сложившейся геополитической ситуации и введения отдельными странами мер ограничительного характера выявлены факты неисполнения иностранными банками значительной части платежей, осуществляемых в иностранной валюте, задержки переводов денежных средств в иностранной валюте на неопределенный срок, наличия риска блокировки и возврата денежных средств в иностранной валюте. Также в настоящее время осуществление переводов от загранучреждений в банки РФ практически невозможно. В этой ситуации министерство предлагает последним де-факто расходовать оставшиеся поступления валюты на текущие нужды, а не перечислять их в доход бюджета.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, загранучреждения, валюта, траты
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