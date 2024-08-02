Загранучреждениям РФ разрешат тратить валюту на месте

2 августа. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал проект постановления правительства, дающий бюджетополучателям за границей право расходовать возвращенные им долги в валюте на собственные нужды без обязательного возврата их в бюджет. Для этого, пишет "Коммерсант" , министерство предлагает поправить п. 19 постановления от 29 декабря 2023 года №2369 - оно описывает особенности исполнения бюджета на 2024-2026 годы.

Как отмечает Минфин в пояснительной записке к документу, "в условиях сложившейся геополитической ситуации и введения отдельными странами мер ограничительного характера выявлены факты неисполнения иностранными банками значительной части платежей, осуществляемых в иностранной валюте, задержки переводов денежных средств в иностранной валюте на неопределенный срок, наличия риска блокировки и возврата денежных средств в иностранной валюте. Также в настоящее время осуществление переводов от загранучреждений в банкипрактически невозможно. В этой ситуации министерство предлагает последним де-факто расходовать оставшиеся поступления валюты на текущие нужды, а не перечислять их в доход бюджета.