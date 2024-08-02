Нужен ли России институт уполномоченных операторов персональных данных

2 августа. FINMARKET.RU - Роскомнадзор и IT-комитет Госдумы во главе с депутатом Александром Хинштейном обсуждают создание нового института уполномоченных операторов персональных данных (ПД). Об этом Хинштейн рассказал во время подведения итогов работы весенней сессии комитета, пишут "Ведомости" . "По нашему замыслу должны появиться те юридические лица, те структуры, которые с точки зрения своей профессиональной подготовленности и подтверждения качества их работы уполномоченными органами cмогут хранить персональные данные других", - заявил он.

По словам депутата, сегодня с точки зрения закона о ПД оператором является любой, кто их обрабатывает. "Если учесть, что в России более 5 млн юрлиц, включая ИП, то каждый из них - этоперсональных данных, а также операторы связи, гостиницы, магазины и т. д. Далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готов вкладываться в их защиту, - отметил Хинштейн. - Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии с банковским хранилищем".

В ходе своего выступления Хинштейн напомнил, что в Госдуме также обсуждается законопроект, вводящий оборотные штрафы за утечки ПД. Законопроект был принят в первом чтении в конце января 2024 г. Поправки, в частности, предполагают, что если утечка ПД коснется от 1000 до 10 000 субъектов, то штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн руб.; от 10 000 до 100 000 субъектов - от 5 млн до 10 млн руб.; более 100 000 - от 10 млн до 15 млн руб. За повторные утечки предлагаются штрафы для граждан (от 400 000 до 600 000 руб.), должностных лиц (от 2 млн до 4 млн руб.), а юрлицам грозит оборотный штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.