.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 августа 2024 года 10:55
Нужен ли России институт уполномоченных операторов персональных данных
|0
DPA/TACC
2 августа. FINMARKET.RU - Роскомнадзор и IT-комитет Госдумы во главе с депутатом Александром Хинштейном обсуждают создание нового института уполномоченных операторов персональных данных (ПД). Об этом Хинштейн рассказал во время подведения итогов работы весенней сессии комитета, пишут "Ведомости". "По нашему замыслу должны появиться те юридические лица, те структуры, которые с точки зрения своей профессиональной подготовленности и подтверждения качества их работы уполномоченными органами cмогут хранить персональные данные других", - заявил он. По словам депутата, сегодня с точки зрения закона о ПД оператором является любой, кто их обрабатывает. "Если учесть, что в России более 5 млн юрлиц, включая ИП, то каждый из них - это оператор персональных данных, а также операторы связи, гостиницы, магазины и т. д. Далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готов вкладываться в их защиту, - отметил Хинштейн. - Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии с банковским хранилищем". В ходе своего выступления Хинштейн напомнил, что в Госдуме также обсуждается законопроект, вводящий оборотные штрафы за утечки ПД. Законопроект был принят в первом чтении в конце января 2024 г. Поправки, в частности, предполагают, что если утечка ПД коснется от 1000 до 10 000 субъектов, то штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн руб.; от 10 000 до 100 000 субъектов - от 5 млн до 10 млн руб.; более 100 000 - от 10 млн до 15 млн руб. За повторные утечки предлагаются штрафы для граждан (от 400 000 до 600 000 руб.), должностных лиц (от 2 млн до 4 млн руб.), а юрлицам грозит оборотный штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, персданные, оператор, полномочия, инициатива
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.