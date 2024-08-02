За незаконную регистрацию ИП хотят ввести уголовную ответственность

2 августа. FINMARKET.RU -подготовил проект изменений в Уголовный кодекс, устанавливающий уголовнуюза незаконную регистрацию лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Речь идет о фиктивных ИП, которые нередко регистрируются на граждан за вознаграждение - по аналогии с оформлением на номинальных директоров фирм-однодневок. Положениями о таких махинациях с ИП Минюст намерен дополнить две статьи УК - ст. 173.1 "Незаконное образование юрлица" и ст. 173.2 "Незаконное использование документов для образования юрлица", пишет "Коммерсант"

Преступлением по аналогии с регистрацией фиктивных компаний будет считатьсяв качестве ИП подставных лиц, а также предоставление в госорганы данных, повлекших внесение в ЕГРИП сведений о подставных лицах - за это, как и в случае с юрлицами, санкция определена в виде "вилки" от штрафа до лишения свободы до 3-х лет.

Под незаконным использованием документов понимается предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если это делается для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице (до 2-х лет лишения свободы).

По оценке Минюста, общественная опасность незаконной регистрации ИП сопоставима "с незаконным образованием юрлица". Речь идет об отмывании доходов с помощью корпоративных карт подставных юрлиц и ИП и уклонении от уплаты налогов.

Законопроект предусматривает и возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, которые выступали в качестве подставных, если такое преступление совершено ими впервые, а также при активном сотрудничестве со следствием - норму предлагается распространить на случаи незаконной регистрации и юрлиц, и ИП.